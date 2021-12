Goditi un’esperienza davvero coinvolgente grazie a queste tre funzioni degli altoparlanti Samsung – Samsung Newsroom in Perù

Con il modello perfetto, puoi guardare un film o una serie come se fossi in un vero cinema o addirittura sentirti come se fossi all’interno di uno stadio a guardare la partita della tua squadra preferita.

Come evoluzione del vecchio home theater, le soundbar stanno rivoluzionando l’esperienza di visione della TV a casa. I modelli Samsung combinano la tecnologia più recente, la qualità del suono e il design all’avanguardia, trasformando il tuo salotto in un vero cinema.

Scopri alcune delle funzionalità chiave delle soundbar Samsung che rendono la tua esperienza di visione della TV ancora più emozionante.

Qualità del suono perfetta

I modelli Samsung sono dotati della tecnologia Dolby Atmos e DTS:X, che fornisce standard audio cinematografici, nonché un ridimensionamento delle onde sonore più preciso. In questo modo, la qualità del suono fornita dalla tua TV è migliorata. D’altra parte, la funzione di equalizzazione automatica su ciascuna linea Q della soundbar adatta automaticamente il suono al contenuto che stai guardando.

Grazie a queste risorse, l’audio riprodotto è fedele al modo in cui è stato prodotto, offrendoti un’esperienza davvero coinvolgente. Pertanto, se stai guardando la prima di un film su una piattaforma di streaming, il tuo divano si trasformerà in una poltrona, poiché ti sembrerà di guardarlo in un vero cinema.

Sincronizza l’audio per una perfetta armonia con la tua TV

La qualità del suono degli altoparlanti Samsung è davvero sorprendente, ma può ancora essere migliorata grazie alla tecnologia Q-Symphony Sound Sync, sviluppata in esclusiva da Samsung. Con esso, la tua TV e gli altoparlanti lavorano insieme, fornendo un’esperienza più intensa e completa. In questo modo, puoi provare l’emozione quando sei all’interno di uno stadio a guardare la partita della tua squadra del cuore o ti godi una festa con un artista che ami.

Vale la pena notare che questa è un’esperienza unica che solo Samsung offre, poiché gli altoparlanti della TV funzionano in tandem con gli altoparlanti solo sui modelli del marchio. Che si tratti di QLED o Crystal UHD, puoi trovare il modello di altoparlante che ti offre la migliore esperienza possibile.

Design elegante e sofisticato

Tutte le soundbar Samsung hanno un’incredibile qualità del suono combinata con un design elegante senza pretese per l’ambiente. I modelli del marchio sono dotati di subwoofer wireless e connettività Bluetooth per risparmiare spazio, senza preoccuparsi dei cavi ridondanti.

Ora che sai come migliorare la tua esperienza di visualizzazione dei contenuti, dai un’occhiata ai modelli di altoparlanti disponibili Qui.