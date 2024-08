Godox annuncia il sistema microfonico wireless Cube-S: minimicrofoni, supporto Apple Trova e altro ancora

Godox ha appena annunciato un nuovo sistema di microfono wireless da 2,4 GHz che include microfoni leggeri da 7 g/0,24 once e un caricabatterie ispirato alla “capsula del tempo”. Il nuovo Cube-S offre una qualità audio migliorata a 48kHz/24 bit, trasmissione a 300M e funzionamento flessibile delle applicazioni. Questo sistema microfonico wireless è certificato Apple con supporto Trova il mio integrato. Per quanto ne sappiamo, è il primo prodotto di questa categoria a ricevere il sigillo di approvazione di Apple. Il sistema base comprende un trasmettitore con microfono integrato e un ricevitore aggiuntivo a due canali con connettore Lightning o USB-C.

Godox è un’azienda cinese specializzata in apparecchiature di illuminazione e audio. Fondata nel 1993, è cresciuta fino a servire i settori della fotografia, della radiodiffusione, della cinematografia, del video e dell’audio. Oggi, l’azienda ha annunciato un nuovo dispositivo audio rivolto ai creatori di contenuti, in particolare a coloro che utilizzano il cellulare come strumento principale per condividere le proprie storie.

Godox Cube-SC. Credito: Godox

Godox Cune-S – Specifiche chiave

Il dispositivo (caricatore) delle dimensioni di un rossetto misura 8,78 x 3,09 x 3,55 cm / 3,46 x 1,22 x 1,40 pollici, rendendolo uno dei dispositivi più piccoli sul mercato. I microfoni sono incredibilmente compatti e leggeri (7 g/0,24 once). Godox ha aggiunto alla confezione alcuni adesivi divertenti e colorati per il trasmettitore, conferendogli un aspetto più personalizzato. Secondo l’azienda, le prestazioni audio del nuovo prodotto consistono in una frequenza di campionamento di 48 kHz/24 bit, una gamma dinamica di 86 dB, > 70 dB SNR e un massimo di 115 dB SPL (livello di pressione sonora, basato sul scala decibel (dB)).

Il trasmettitore funge anche da telecomando per avviare la registrazione (o scattare una foto) dal telefono fino a 50 metri di distanza. Inoltre, include la riduzione del rumore (ti consigliamo sempre di testare questa funzione prima di utilizzarla sul campo per assicurarti che non dia un suono strano alla tua voce).

Custodia di ricarica Cube-SC 2TX+1RX+. credito. Godox

Se combinato con l’app Godox Mic, oltre al normale funzionamento fisico, Godox fornisce il controllo del dispositivo in-app; Potrai regolare il volume, monitorare l’audio in tempo reale, controllare il livello della batteria, eseguire aggiornamenti del firmware e altro ancora.

Godox afferma di avere una trasmissione stabile fino a 300 metri (1,00 piedi) e fino a 30 ore di riproduzione. Il TX funziona per 10 ore con una singola carica, mentre la custodia di ricarica consente due ricariche aggiuntive, portando il tempo di riproduzione totale a 30 ore. Il tempo di ricarica è valutato in 1,5 ore.

La maggior parte dei telefoni cellulari utilizza una connessione USB-C o Lightning e Cube-S è disponibile in due versioni per adattarsi a entrambi (compatibile con iOS e Android). Può anche essere utilizzato per connettersi direttamente a un computer senza cavi.

Cube-S è dotato della funzione “Trova il mio” di Apple, che integra un sistema di tracciamento per aiutare gli utenti a trovare i propri microfoni tramite l’app Trova il mio.

Combinazioni diverse per diversi scenari di ripresa

Il nuovo Godox Cube-S sarà offerto in quattro diverse serie. A seconda del caso d’uso troverai uno o due trasmettitori magnetici e, a seconda del tuo dispositivo mobile, potrai scegliere una versione USB-C o un ricevitore Lightning.

Sono disponibili i kit Godox Cube-S. Credito: Godox

Prezzo e disponibilità

Il prezzo del nuovo Godox Cube-S è molto competitivo. Vedi sopra in cosa consiste ogni set (tutti i prezzi escludono IVA o tasse). Il kit Cube-SC 1 costa $ 54,90, il kit Cube-SL 1 costa $ 69, il kit Cube-SC 2 costa $ 109 e il kit Cube-SL 2 costa $ 119. Aggiorneremo questo articolo sulla disponibilità del prodotto quando avremo tali informazioni aggiuntive.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web dell’azienda Qui.

Cerchi soluzioni per registrare audio di alta qualità sul tuo cellulare? Se sì, cosa ne pensi del nuovo Godox Cube-S? Condividi la tua opinione con noi nella sezione commenti qui sotto.