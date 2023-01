Golden Globes 2023: nominati i film d’animazione

La stagione dei premi inizia con Globi d’oro 2023 E non possiamo smettere di pensare a una delle categorie di feste più divertenti e sorprendenti: Film d’animazione.

Il cinema d’animazione non è solo per i bambini, ma in realtà è uno spettro in cui un film può essere molto cruento e brutale o molto sdolcinato e leggero, ed è rivolto anche ad adulti, giovani o bambini, perché il fatto che i personaggi sono creati utilizzando la modellazione, l’illustrazione o altre tecniche, non Con le persone, semplicemente non significa che non ci sia una storia davvero forte dietro, e quindi, stiamo festeggiando Film candidati ai Golden Globe dal cartone animato Ha sorpreso gli sconosciuti, ma non solo, ti diciamo anche dove vederli per non perderli.

Uno dei candidati è “Pinocchio”.John Lambarsky/Getty Images.

Film d’animazione candidati al Golden Globe 2023

Quest’anno ne abbiamo solo cinque Film d’animazione candidati al Golden Globe 2023Ma soprattutto, il messicano è in questa lista: il grande Guillermo del Toro con Pinocchio, quindi la rappresentazione latina non diminuirà. La sua rivisitazione di un classico per bambini ha rubato il cuore di grandi e piccini che hanno pianto quando l’hanno visto, ma allo stesso tempo li ha fatti riflettere sul valore della famiglia.

D’altra parte, c’è un altro filtro Ino Oh o nella tua lingua madre, inu-o Diretto da Masaaki Yuasa, racconta la storia di un artista giapponese dimenticato il cui lavoro viene restaurato dal suo migliore amico. Allo stesso modo, quando parliamo di esseri sorprendenti ma diversi, abbiamo Marcel la crosta con la scarpa Una lumaca con un occhio solo che ama parlare e raccontare la sua vita, perché vive in un Airbnb con la nonna e ha la capacità di notare molte cose per le quali dà una spiegazione speciale, così Dean, il regista del film, gli suggerisce di realizzare un documentario su di lei e questo sarà il momento più strano in cui diventerà una celebrità di Internet.

ultimo di Film d’animazione candidati al Golden Globe 2023 Hai Il gatto con gli stivali: ultimo desiderioil film che racconta la disperazione del famoso Gatto con gli stivali, famoso per essere apparso nei film un compagno, che ha già trascorso otto delle sue nove vite, quindi intraprende un viaggio epico per esaudire il suo ultimo desiderio: riavere le sue nove vite. ultimo, ma non per importanza, ReteSi tratta di un film Disney-Pixar che racconta in modo leggero la pubertà, in cui Mei Li, una ragazza canadese di origini cinesi, si trasforma improvvisamente in un panda rosso, raggiunge cioè l’adolescenza e sperimenta il suo primo ciclo mestruale.