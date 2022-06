Golden State Warriors vs. Boston Celtics, finalista alta qualità da STAR +

La Larry O’Brien Cup sarà in gioco nella finale apparentemente dettagliata. I Boston Celtics e i Golden State Warriors si incontreranno in una serie di sette migliori partite che promettono più di un semplice buon basket, trasmesse in diretta a tutti gli abbonati del… stella + e da ESPN.

I Celtics, insieme ai Lakers, si sono rivelati la franchigia di maggior successo nella storia con 17 titoli. In compenso i Warriors, i più vincenti dell’ultimo decennio con tre titoli (2015, 2017 e 2018). Il finale di stagione 75, anticipa uno scontro uno contro uno che affronterà molti dei migliori talenti del campionato, con tanta adrenalina e nervosismo, ma soprattutto uno spettacolo unico.

Ecco il programma delle prossime partite:

giovedì 2

Stasera NBA

21:30 ora dell’Argentina

20:30 Paolo / Chi / Bar / Vieni

19:30 fresco / ecu / per

Stella + & ESPN2

Golden State Warriors vs. Boston Celtics – Gioco #1

22:00 ora dell’Argentina

21:00 Paolo / Chi / Bar / Vieni

20:00 kol / unità monetaria / per

Trasmissione in diretta su Star + e ESPN2

domenica 5

Stasera NBA

Sono le 20:30 ora dell’Argentina

19:30 Paolo / Chi / Bar / Fen

18:30 kol / unità monetaria / per

Stella + & ESPN2

Golden State Warriors vs. Boston Celtics – Gioco n. 2

21:00 ora dell’Argentina

20:00 Paolo / Chi / Bar / Vin

19:00 CST / ECU / a persona

Trasmissione in diretta su Star + e ESPN2

mercoledì 8

Stasera NBA

21:30 ora dell’Argentina

20:30 Paolo / Chi / Bar / Vieni

19:30 fresco / ecu / per

Stella + & ESPN2

Boston Celtics vs. Golden State Warriors – Gioco n. 3

22:00 ora dell’Argentina

21:00 Paolo / Chi / Bar / Vieni

20:00 GMT / ECU / a persona

Trasmissione in diretta su Star + e ESPN2

venerdì 10

Stasera NBA

21:30 ora dell’Argentina

20:30 Paolo / Chi / Bar / Vieni

19:30 COL/ECU/PER

Stella + & ESPN2

Boston Celtics vs. Golden State Warriors – Gioco n. 4

22:00 ora dell’Argentina

21:00 Paolo / Chi / Bar / Vieni

20:00 GMT / ECU / a persona

Trasmissione in diretta su Star + e ESPN2