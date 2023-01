GoldenEye 007 è ora disponibile su Xbox Game Pass con tutte queste nuove funzionalità

Nel 1997 è arrivato lo sparatutto che ha ridefinito il genere, GoldenEye 007, un gioco basato sull’omonimo film con Pierce Brosnan nei panni di James Bond. RARE, uno studio che all’epoca era strettamente associato a Nintendo, sapeva come coinvolgere il pubblico in una storia emozionante Spionaggio, hardware e bombardamenti Come se fosse lo stesso film.

Ora sotto i ranghi Xbox Game Studios-Questo su nuova copia Dal titolo della nuova generazione di giocatori per provare questo amato gioco classico e ai veterani per godersi ancora una volta l’indimenticabile avventura dell’Agente 007, che è stato Ricreato fedelmente Mantiene l’azione e l’entusiasmo dell’originale, aggiungendo nuove funzionalità.

Novità di GoldenEye 007 su Xbox Game Pass

Lo sparatutto stealth per console Xbox è stato rinnovato. L’esperienza del titolo originale è stata aggiornata con Opzioni di controllo migliorate E compatibilità con stick analogici, risoluzione nativa per 16:9 fino a 4K UltraHDun elenco completo di RisultatiVelocemente Pneumatici Modalità multiplayer più fluida e locale con schermo diviso Per quattro giocatori.

il Nuovi livelli di difficoltà Aggiungono obiettivi completamente nuovi al profilo di Bond e richiedono la padronanza di ogni luogo per sconfiggerli, mentre quelle spie che sono abbastanza abili saranno in grado di Truffa aperta per cambiare l’avventura.

Oltre a entrare a far parte del servizio Xbox Game Pass, è stato aggiunto anche GoldenEye 007 Spedizione gratuita al catalogo dei giochi Riavvio raro. Ma non è tutto, visto che Microsoft e Nintendo hanno dimostrato il loro buon rapporto portando il gioco anche sull’eShop di Nintendo Switchcon disponibilità gratuita per i membri di Nintendo Switch + Expansion Pack.