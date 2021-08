GOLF venduta per $ 393.300 per una racchetta di ricambio Tiger Woods

La scorsa domenica, Golden Age Golf Auctions ha messo all’asta la mazza da golf più costosa della storia. Sebbene non ci siano dati ufficiali, si stima che $ 393,300 chi ha raggiunto 2002 Scotty Cameron ha presentato la racchetta a legno di tigre, rappresenta un nuovo record.

Le offerte sono iniziate il 12 agosto con un prezzo di almeno $ 25.000 Questo è stato rapidamente visualizzato da un visualizzatore privato. Quattordici giorni dopo, il 26 agosto, il prezzo è salito a $ 104.431. Sabato 28 agosto, l’ultimo giorno dell’asta, c’è stata una raffica di offerte speciali che hanno spinto l’offerta fino a $ 327.750. L’offerta finale per l’offerente del club è stata di $ 393.300.

La racchetta è stata creata all’asta nel 2002 da Scotty Cameron per essere una replica della Tiger’s Newport 2, che Woods avrebbe tenuto come mazza alternativa. Non è mai stato utilizzato nei tornei, ma l’americano lo ha utilizzato per l’allenamento. In conformità con l’età dell’oro, Cameron produceva una o due racchette alternative ogni anno per Woods, ma Si conosce l’esistenza di meno di 10 esemplari.

Nella stessa asta sono stati venduti altri oggetti come Trofeo Del Masters 1974 D Gary Playerche è arrivato a 523.483 dollari; un 1904 Coppa Olimpica di Golf, di 493777. Dollari; e uno Pallina da golf Nike autografata da Tiger Woods, che ha chiuso la sua asta il $9532.