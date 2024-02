González Aleman, esperto dell’AEMET, avverte “della possibilità di un evento climatico pericoloso e grave”

Juan Jesús González Aleman È un illustre scienziato con un dottorato di ricerca in fisica, specializzato in dinamica e modellistica atmosferica. Attualmente lavora come ricercatore presso l'Autorità Meteorologica Generale (Emmett).

L'esperto dell'agenzia statale ha condiviso un post in cui hanno emesso un avvertimento su a Un evento meteorologico potenzialmente pericoloso potrebbe essere in agguatoSecondo uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista “Progresso della scienzaQuesto fenomeno indica un collasso Circolazione ribaltante atlantica (AMOC), Una componente critica del sistema climatico globale che svolge un ruolo essenziale nella regolazione del clima in tutto il mondo.

Continuano ad emergere studi scientifici sul potenziale di un evento meteorologico pericoloso e significativo. Questa volta sulla prestigiosa rivista “Science Advances”: Rottura della circolazione ribaltante atlantica (AMOC). Una svolta nel sistema climatico. pic.twitter.com/r2HGH9HlIE – Dott. JJ Gonzalez Aleman (@glezjuanje) 10 febbraio 2024

AMOC, il più delle volte, spiega il dottor JJ Gonzalez Aleman Rispetto ad una sorta di “nastro trasportatore universale”, È responsabile del trasporto del calore dai tropici settentrionali all’Oceano Atlantico, influenzando i modelli meteorologici su entrambi i lati dell’oceano. Tuttavia, studi recenti lo suggeriscono Questa circolazione vitale si sta gradualmente indebolendo a causa del riscaldamento globaleIl che potrebbe portare ad un crollo improvviso nei prossimi decenni.

Le conseguenze sono in tutto il mondo

Un indebolimento o un collasso dell’AMOC avrebbe conseguenze significative e diffuse in tutto il mondo. In Europa, ad esempio, possono verificarsi drastici cambiamenti climatici, ad es Inverni freddi o estati più calde e secche. Inoltre, questo fenomeno avrà impatti globali, come l’innalzamento del livello del mare e il cambiamento climatico Modelli delle precipitazioni, che possono colpire le comunità costiere e agricole In tutto il pianeta.

Sebbene non sia ancora possibile determinare quando avverrà questo collasso, lo è Gli scienziati avvertono che un’azione urgente è fondamentale per affrontare le cause del cambiamento climatico E mitigare i rischi associati a questo fenomeno potenzialmente catastrofico.