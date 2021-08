Gonzalo Plata “contro la Fiorentina”, secondo il portale Tuttomercatoweb | Ecuadoriani all’estero | Gli sport

L’attaccante tricolore non si è presentato sabato scorso in panchina nel match contro il Braga (1-2).

Dall’inizio della stagione della Premier League portoghese 2021-2022 due settimane fa, il giocatore ecuadoriano Gonzalo Plata non ha visto minuti con lo Sporting Lisbona. L’ala ventenne gioca per l’attuale campione di quel campionato, ma l’allenatore Ruben Amoren sta resistendo alle virtù di Guayaquil.

Plata non è apparso sabato scorso in panchina durante la partita contro il Braga (1-2) e non è stato preso in considerazione nella Supercoppa portoghese.

“Lavora duro per quello che verrà”, ha detto l’ultima volta posta Sull’account Instagram Argento.

Di certo l’abile attaccante avrebbe pensato in quei giorni di restare nella disciplina sportiva, in quanto mantiene un contratto con la Fondazione Lisbona fino a giugno 2023. Tuttavia, come accaduto lo scorso anno, il nome del tricolore è stato legato questa settimana alla squadra italiana della Fiorentina. e con Cadice dal campionato spagnolo.

Inserito anche questo mercoledì dal portale Tuttomercatoweb, “La Fiorentina sta trattando per l’acquisto di Gonzalo Plata (…). Potrebbe essere l’ala destra di Vincenzo Italiano (allenatore della squadra)”.

Ed è stato pubblicato sui media italiani che: “Diamante grezzo: chi è Gonzalo Plata, ala destra contro la Fiorentina”.

La Fiorentina cercherà di consolidare questo posto nonostante la presenza dell’argentino Nicolas Gonzalez (23 anni), squadra argentina incoronata campione della Copa America 2021 in Brasile.

“Dribbling, velocità e capacità individuali, queste sono le caratteristiche più impressionanti del sinistro Gonzalo Plata. Come il migliore dal punto di vista della disciplina tattica e della capacità di sacrificio per la squadra, Plata, a differenza di Nico Gonzalez, è il giocatore che tende a pareggiare la partita ed entrare in campo. E al centro dell’evento. …”, aggiunge nella sua relazione Tuttomercatoweb.

Plata, invece, viene dal fatto di aver giocato la sostanzialmente irregolare Copa America 2021 ‘Una distorsione alla caviglia’ è stata segnalata dall’allenatore della Nazionale, Gustavo Alfaro. Solo Jewel ha saltato la partita contro il Perù nella fase a gironi e ha giocato contro l’Argentina nei quarti di finale.

Prima di tornare in patria per essere convocato per il girone di qualificazione e la Copa América, ha segnato nel campionato portoghese quattordici offerte nel 2020-2021 ed è stato addirittura retrocesso a causa di un rigore nella filiale per alcuni mesi; È tornato in prima squadra a fine stagione e ha potuto festeggiare il titolo di campione del mondo. (Dottoressa)