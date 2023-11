Google ammette di pagare i produttori, inclusa Apple, per far sì che Android combatta iOS

Il potenziale processo antitrust contro Google in corso negli Stati Uniti continua a far parlare di sé, a causa del gran numero di rivelazioni sul modo in cui i giganti della tecnologia competono tra loro. Ad esempio, grazie a questo esperimento, si è scoperto che Apple considera Android un metodo di tracciamento di massa.

La strategia del Dipartimento di Giustizia è quella di utilizzare queste informazioni per provare a dimostrarlo Google sfrutta la sua posizione dominante; E che i produttori non possono competere ad armi pari con il gigante di Internet a causa delle tattiche e degli accordi segreti che utilizza.

Il problema nello specifico è l’enorme quantità di denaro che Google utilizza per fare in modo che i telefoni cellulari e le app utilizzino il suo motore di ricerca predefinito; Come, ad esempio, i miliardi di dollari che Apple riceve ogni anno per installare il motore di ricerca di Google su tutti gli iPhone che vende.

Google si spiega da solo

Per contrastare questo attacco, anche Google svela i propri segreti; Ma lo fa nella speranza di dimostrare che le sue decisioni sono solo necessarie Per quanto sia dura la concorrenza In questo settore. Nelle parole di Jimmy Rosenberg, che ha testimoniato ieri al processo dopo essere entrato a far parte di Google nel 2010 come parte dei team Android e Google Play, la concorrenza è “estremamente intensa”.

È stato Rosenberg a confermare una pratica fino ad allora sconosciuta: Google paga direttamente produttori come Samsung e operatori come Verizon per combattere l’iPhone. Il dipendente di Google ha dichiarato che questi pagamenti hanno lo scopo di aiutare le aziende a “promuovere e mantenere i prodotti Android”. Ad esempio, per continuare a fornire aggiornamenti di sicurezza. Tuttavia, lo ha anche ammesso Non sapevo se le aziende utilizzassero davvero i soldi per questo.; Perché Google non impone alcun tipo di condizione quando dà loro dei soldi.

Sebbene Rosenberg parli di questi pagamenti come di “meccanismi di miglioramento”, gli avvocati del Dipartimento di Giustizia hanno sostenuto che Google è perfettamente in grado di mantenere Android da sola, grazie in parte ai 12 miliardi di dollari di profitti che Google gli dà. Ma Rosenberg ha negato questa ipotesi, sottolineando che Google Play non avrebbe avuto tanto successo se non fosse stato per il successo specifico del motore di ricerca.

Quindi è chiaro che il Dipartimento di Giustizia vuole far intendere che Google sta pagando queste aziende per manipolare il mercato. La cosa strana è che Apple riceve pagamenti anche da Google, anche se teoricamente è il suo più grande concorrente; La spiegazione degli avvocati è che Google preferirebbe mantenere il suo motore di ricerca sugli iPhone, piuttosto che permettere ad Apple di creare un proprio motore di ricerca o di raggiungere un accordo con un concorrente come Bing.

