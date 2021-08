Google avrebbe offerto a Netflix uno sconto speciale sulle tariffe del Play Store

Google è stato accusato di avere dei segnalibri sul suo sito Trattamento degli sviluppatori di app Android. il bordo Rapporti Recentemente non sigillato Una causa dei consumatori contro Google sostiene che la società ha offerto una “riduzione significativa” delle entrate dal Play Store su Netflix per frenare il “malcontento” del gigante dello streaming. Netflix, Spotify e Tinder avrebbero tentato di eludere il requisito di utilizzare il sistema di fatturazione interno del Play Store e tali accordi avevano lo scopo di mantenere Netflix utilizzando la piattaforma di pagamento di Google.

stesso file anche include Affermare che la normale percentuale di entrate di Google è arbitraria. Quando la società in genere chiede un taglio del 30% negli acquisti del Play Store, è chiaro che hanno deciso di poter andare in pareggio con solo il 6%. Le comunicazioni interne indicano che Google ha scelto la quota del 30% per nessun motivo “se non per copiare Apple”, secondo la causa.

Abbiamo chiesto a Google un commento. In una dichiarazione a il bordoUna portavoce ha affermato che gli sviluppatori sono soggetti alle stesse politiche di “tutti gli altri sviluppatori” e che si stanno compiendo sforzi per supportare i produttori di app con “risorse e investimenti migliorati”. Google ha affermato che queste iniziative sono la prova di una “sana concorrenza” nei sistemi operativi e negli app store.

Tuttavia, se le affermazioni fossero vere, non sarebbe il caso: Google avrebbe dato a Netflix un affare caro che non era disponibile per altri sviluppatori del Play Store. Anche la società non sarà sola. Anche le email interne suggeriscono Vantaggi Netflix offerti da Apple Non l’hai fornito a terzi che utilizzano l’App Store.

In ogni caso, Google potrebbe non avere altra scelta che cambiare le sue pratiche. Apple di recente Rilassa le regole dell’App Store Come parte di un accordo proposto, arrivando persino a consentire agli sviluppatori di offrire ai clienti sistemi di pagamento alternativi, qualcosa che Google sta ancora bloccando, gli avvocati dietro la nota di causa aperta. Tra queste recenti scoperte e altre cause legali, come Questo è epico E con i pubblici ministeri, Google è sotto forte pressione per seguire Apple e fare concessioni per evitare ripercussioni legali più gravi.