Google Calendar ti consente di pianificare l’orario di lavoro ininterrotto

Google Calendar contiene una serie di nuove funzioni che ci permettono di organizzare la nostra agenda tenendo conto di diversi contesti. Sia che lavori a casa, in ufficio o lavori con un modello di business misto, troverai diverse opzioni per organizzarti.

E ora è stata aggiunta una nuova funzione in Google Calendar che ti consente di programmare il tempo per concentrarti su un progetto specifico, lavorare o semplicemente riposare.

Nuova funzione di Google Calendar per

La nuova funzione chiamata Focus Time ha un colore diverso rispetto al resto degli eventi o dei biglietti che carichiamo nel calendario, come puoi vedere nell’immagine.

Dopo aver pianificato un determinato periodo di tempo utilizzando Focus Time, vedrai che Google Calendar rifiuterà automaticamente qualsiasi evento che coincida con quell’ora. Sì, ha una dinamica simile alla funzione “Fuori sede” che mantiene quel tempo libero da impegni ed eventi nel calendario.

La funzionalità è semplice con alcune opzioni di personalizzazione, ad esempio la possibilità di personalizzare il colore che vogliamo distinguere dal resto degli eventi e degli incontri programmati nel calendario. Un’opzione interessante se vogliamo indicare nel calendario il tempo che dedichiamo a questioni personali, progetti fuori ufficio o semplicemente un momento di relax.

Con i cambiamenti nei nostri ambienti di lavoro nell’ultimo anno, avere più conversazioni e riunioni sta rendendo difficile per le persone trovare il tempo per il loro lavoro principale da solista. Con la nuova funzione Focus Time, speriamo di rendere più facile risparmiare tempo per il pensiero e il lavoro di base

Questa nuova funzione Focus Time è già disponibile anche se l’aggiornamento potrebbe richiedere fino a due settimane per essere completato. Un dettaglio da tenere a mente è che questa funzione del calendario non sarà disponibile per tutti gli account.

Come affermato dal team di Google, sarà disponibile per Google Workspace Business Standard, Plus ed Enterprise Standard, oltre a vari piani per l’istruzione e le organizzazioni non profit.