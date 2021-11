Google Chat ha una nuova opzione per gestire i messaggi da Android

Google Chat sta implementando una nuova opzione che ti consente di contrassegnare i messaggi ricevuti che desideri rileggere o a cui devi rispondere.

Un’opzione che abbiamo già visto in altri servizi e che ora si integra con il client di messaggistica di Google.

La chat di Google ora ti consente di contrassegnare i messaggi come “non letti”

Google Chat mantiene ancora un’interfaccia semplice con funzionalità di base per funzionare come servizio di messaggistica, ma con forti dinamiche di comunicazione da team a team. Tuttavia, mancano alcune delle opzioni che consentono di gestire i messaggi.

Sebbene sia stato a lungo possibile appuntare i messaggi in modo da non perdere di vista i messaggi importanti, questa funzione non è pratica se vogliamo solo evidenziare il messaggio che abbiamo visto nel passaggio per dargli attenzione in seguito.

In quelle situazioni, la dinamica è simile a quella che ha Il WhatsApp, che ti consente di contrassegnare una chat specifica come non letta. In questo modo, una volta che vediamo il cerchio verde nella chat del nostro contatto, sapremo che c’è qualcosa in sospeso.

Google Chat migliora questa dinamica consentendoci di contrassegnare un particolare messaggio come “non letto”. Cioè, invece di avere un’intera conversazione come un problema in sospeso, possiamo contrassegnare un messaggio specifico che vogliamo come “non letto”

In questo modo possiamo tornare velocemente al messaggio che vogliamo ricordare o dedicargli l’attenzione che non siamo stati in grado di dare quando lo abbiamo ricevuto. Come contrassegniamo un messaggio come “non letto” in una chat di Google? Basta premere a lungo sul messaggio per visualizzare il menu contestuale e dare l’opzione “contrassegna come non letto”.

E se vuoi semplicemente contrassegnare l’ultimo messaggio ricevuto come “non letto”, tocca semplicemente la rispettiva chat dalla chat o dagli spazi e verrà automaticamente contrassegnato in quel modo. Oppure puoi selezionarlo da Opzioni di conversazione.

È una dinamica semplice che ti farà risparmiare un sacco di problemi e servirà come aiuto per ricordare quelle lettere che devi rileggere.