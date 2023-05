Google Chat ti consente di citare un messaggio per rispondere ad esso: la tecnologia

Madrid, 5 (Portaltico / EP)

Google sta cercando di rendere più facile seguire la conversazione nel suo servizio di chat, per il quale ha annunciato la possibilità di citare un messaggio precedente per tornare sull’argomento di cui si sta trattando e contestualizzare la risposta.

Nella chat, come in altre app di messaggistica in cui è possibile avere chat di gruppo, è facile confondere gli argomenti, con alcuni spostati in posizioni più elevate man mano che i partecipanti continuano a digitare.

Per chi vuole rispondere a un messaggio specifico, Google ha annunciato la possibilità di citare detto messaggio, ovvero il formato della risposta a un messaggio specifico che si mostra in alto.

“Questa funzione aiuta a fornire un contesto per rispondere a un messaggio consentendo di fare riferimento direttamente a un messaggio precedente”, spiega l’azienda sul blog di Workspace.

Questo aggiornamento sarà disponibile per i clienti di Google Workspace, le versioni precedenti di G Suite Basic e Business e gli Account Google personali, con un lancio programmato a partire dal 18 maggio.

