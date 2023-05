Google Chrome aggiunge una nuova funzionalità progettata per le persone con dislessia

Il team di Google ha annunciato una serie di nuove funzionalità di accessibilità per alcuni dei suoi prodotti principali.

Tra questi, abbiamo trovato un’interessante modifica in Google Chrome, che renderà la navigazione più facile per gli utenti. Dinamico che si applica sia alla versione desktop di Chrome che all’app per dispositivi mobili.

Google Chrome ti aiuterà a digitare l’URL corretto

Sotto Giornata mondiale di sensibilizzazione sull’accessibilitàGoogle ha annunciato una serie di aggiornamenti ai suoi prodotti e funzionalità relativi all’accessibilità. E uno di questi è legato a un nuovo dinamismo per Google Chrome.

Come menzionato dal team di Google, Chrome rileverà quando viene digitato un URL errato nella barra degli indirizzi e lo correggerà automaticamente per indirizzare l’utente al sito Web corretto. Oppure può suggerire diversi siti Web tenendo presente l’errore e i possibili risultati.

Ciò aumenta l’accessibilità per le persone con dislessia, gli studenti di lingue e chiunque commetta errori di ortografia rendendo più facile l’accesso ai siti Web visitati in precedenza nonostante gli errori di ortografia.

Più opzioni di accessibilità in Google Chrome

Ciò impedirà all’utente di digitare lo stesso errore più e più volte o di visitare il sito Web sbagliato. Una dinamica che abbiamo già visto in altri browser web, come Edge. Il browser di Microsoft ha un correttore di errori di battitura per avvisare l’utente e proteggerlo dagli attacchi di phishing.

Nel caso di Chrome, si tratta di una funzionalità che è già disponibile nella versione desktop di Google Chrome, e sarà implementata nei prossimi mesi nell’app mobile.

Il team di Google ha invece chiamato le altre funzioni implementate con gli ultimi aggiornamenti nel browser web. Ad esempio, Chrome per Android ha un nuovo modo di gestire le schede. Ciò consentirà loro di organizzare e gestire le schede in base alle proprie esigenze di navigazione.