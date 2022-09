Google Chromecast HD ha la capacità di sbloccare il bootloader

Se c’è qualcosa che gli appassionati amano di più dell’utilizzo della tecnologia più recente disponibile sul mercato, Non c’è dubbio che la stia prendendo in giroEd è ciò che sembra portare in tavola Google Chromecast HD con Google TV, perché a differenza di Chromecast 4K, Non supporta ufficialmente lo sblocco del bootloader, Questa volta farlo è molto semplice.

Dato che siamo riusciti a trovare in più di un terminale, è semplice come accedere alle impostazioni dello sviluppatore e attivare l’opzione “Consenti sblocco OEM“, che apre le porte alla possibilità di installare una ROM personalizzata su questo dispositivo, Oltre ad apportare modifiche sfruttando le funzionalità di accesso root.

Trattandosi di un dispositivo poco costoso, appena $ 30, anche la paura di danneggiarlo è inferiore e, nonostante sia un dispositivo con meno potenza e RAM rispetto a un modello 4K, Quest’ultimo non semplifica lo sblocco, poiché deve sfruttare una vulnerabilità che può eventualmente essere riparata.

Tutto questo, insieme al supporto hardware per la decodifica dei video AV1, nonché uno schema diviso A/B, Questo Chromecast è un dispositivo interessante per pirati che vogliono osare con lui.

fine dell’articolo. Raccontaci qualcosa nei commenti!