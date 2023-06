Google Cloud sta migliorando i suoi strumenti per aiutare le aziende ad adottare l’IA generativa

Google Cloud Fai un ulteriore passo avanti Semplifica l’adozione da parte di utenti e clienti di strumenti e funzionalità di intelligenza artificiale nella loro attività. A tal fine, ha annunciato il lancio di diversi strumenti, servizi e programmi, sviluppati in modo che le aziende possano integrare l’IA generativa nelle loro operazioni e attività.

Tra le novità ci sono diversi miglioramenti alla piattaforma di sviluppo di machine learning Vertice AI, che ne aumenterà anche la disponibilità e fornirà un ampio sostegno all’IA generativa. Tra i suoi elementi principali c’è lo spazio modello da giardino, dove puoi cercare, esplorare e interagire con i modelli. In linea di principio, darà accesso a più di 60 modelli di base.

Questi possono provenire sia da Google che dai suoi partner. Anche Studio di intelligenza artificiale generativa, un ambiente che fornisce strumenti di ottimizzazione e personalizzazione dei modelli, che hanno un elevato livello di controllo sulla sicurezza dei dati. Andando avanti, fornirà più strutture per mettere a punto, implementare e garantire la governance dei modelli nella loro fase di produzione.

Vertex AI ha anche strumenti per sviluppatori, incl API di incorporamento del testo, per costruire applicazioni basate sulla comprensione semantica di immagini o testo; E Apprendimento di rinforzo dal feedback umano (RLHF)consentendo l’integrazione del feedback umano per migliorare e personalizzare, ad un alto livello di profondità, le prestazioni dei modelli.

D’altra parte, Google Cloud offre strumenti come Generatore di app di intelligenza artificiale generativa, che consente di creare applicazioni di ricerca e chatbot aziendali di nuova generazione, facilitando l’automazione dei processi aziendali e creando esperienze cliente coinvolgenti. L’azienda ha inoltre sviluppato diversi nuovi modelli di base. come Codey, che è responsabile della generazione del codice di programmazione; immagine che genera immagini dal testo; e Chirp, una forma vocale specifica.

Oltre a questi modelli più generali, Google Cloud offre altri modelli per vari settori e regioni specifiche. come Med PaLM, per il settore della salute e delle scienze della vita; o SeC-PaLM, specializzata in cybersecurity. Questi modelli vengono addestrati con dati specifici del settore a cui si rivolgono, il che significa che le aziende e le pubbliche amministrazioni possono creare la propria IA specializzata e farlo anche in sicurezza.

Un’altra novità annunciata oggi da Google Cloud è l’apertura del periodo di pre-prenotazione per Duet AI per Google Workspace Enterprise. È uno strumento per integrare l’IA generativa in uno spazio di lavoro a livello aziendale. Con esso, gli utenti dell’account Google Workspace Enterprise avranno le strutture e il supporto per scrivere compiti, visualizzare dati, organizzare informazioni, accelerare i flussi di lavoro e ottimizzare le riunioni, tra le altre attività. Google Cloud ha inoltre confermato che Duet AI per Google Workspace Enterprise sarà disponibile in tutte le regioni in cui è disponibile Workspace.

Google Cloud Consulting, una società di consulenza per facilitare l’adozione dell’IA generativa

Google Cloud ha anche annunciato un servizio di consulenza in modo che i clienti dell’azienda ottengano supporto per accelerare l’adozione dell’IA generativa. Consulenza Google Cloudche è il nome di questo servizio, ha iniziato ad aprire molti metodi di apprendimento gratuiti, rivolti a diversi tipi di pubblico.

La sua missione principale è fornire formazione di alto livello a manager e direttori di società multinazionali al fine di facilitare l’adozione e lo sfruttamento dell’IA generativa. Naturalmente, promettono da Google Cloud che saranno responsabili del loro sviluppo e implementazione.

Inoltre, questo servizio di consulenza fornirà anche vari percorsi educativi e programmi di certificazione su richiesta. Questi saranno disponibili per i clienti e i partner di Google Cloud, nonché per gli sviluppatori esperti di tecnologia.

Viene lanciato anche Google Cloud Quattro presentazioni consultive sull’IA generativa, che faciliterà, tra l’altro, l’uso dell’intelligenza artificiale per scoprire le tendenze nei dati aziendali utilizzando motori di ricerca basati sull’intelligenza artificiale. Anche per astrarre grandi quantità di informazioni, automatizzare processi industriali noiosi e costosi, o semplificare o avvicinarsi alla creazione di contenuti personalizzati da zero. Coloro che lo utilizzano potranno utilizzare i propri dati e applicarli a casi d’uso pratici per le proprie organizzazioni.

D’altra parte, Google Cloud ha confermato che lancerà la sua prima serie di nuove architetture di riferimento e flussi di lavoro orientati all’azienda. Saranno inoltre progettati per adattarsi a diversi processi aziendali e applicazioni specifiche. Forniranno framework per migliorare i processi aziendali, come l’efficienza degli sviluppatori e l’accelerazione della creazione di contenuti nel marketing. Hanno anche applicazioni in settori come i servizi finanziari, la vendita al dettaglio o il settore automobilistico.

Tutti questi sviluppi vengono lanciati come parte dell’impegno di Google Cloud per lo sviluppo dell’IA in modo sicuro e responsabile. Ciò spazia dallo sviluppo dei propri modelli alla collaborazione con i clienti per valutare il rischio, con l’obiettivo di dare ai clienti dell’azienda il controllo completo sui propri dati.