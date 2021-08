Google: come utilizzare la nuova tavola periodica 3D creata da Chrome | Android | iOS | iPhone | Applicazioni | Applicazioni | Smartphone | Telefoni cellulari | virale | Stati Uniti | Spagna | Messico | Colombia | Perù | nda | nnni | GIOCO SPORTIVO

È utilizzato da un totale di 3 miliardi di utenti ogni giorno Google Chrome, il browser dove puoi trovare qualsiasi tipo di informazione che ti interessa. Ora, questo popolare motore di ricerca ha implementato una tavola periodica interattiva 3D che sarà molto utile se stai studiando chimica all’università o se hai un esame su questo importante argomento.

Gli unici requisiti per accedere alla tavola periodica indicata in 3D sono l’accesso a internet e la connessione da computer, laptop, smartphone o tablet. È importante chiarire che la tabella fa parte di “Esperimenti con Google”, un sito web creato da Big “G” per artisti e programmatori per sviluppare esperienze di intelligenza artificiale.

Ciò che fa questa versione della tavola periodica è mostrarti in quale anno e chi ha scoperto l’elemento che hai selezionato, il suo punto di ebollizione, punto di fusione, massa atomica, simbolo e una breve descrizione dettagliata della sostanza chimica. Ti mostra anche una rappresentazione grafica 3D del modello che hai selezionato, che puoi fare una panoramica di 360 gradi.

Inoltre, il suddetto formato consente di raggruppare gli elementi in modo da non confondersi, tra questi: quelli di metallo alcalino, metallo alcalino terroso, di transizione, post-transizione, metallo, metallo non reattivo, gas nobile, attinidi lantanidi e ultime proprietà chimiche sconosciute.

Come entrare nella tavola periodica in 3D

È semplice. accedere a Google Chrome E digita nella barra di ricerca “Tavola periodica”.

E digita nella barra di ricerca “Tavola periodica”. Ora, sul lato destro, devi fare clic sull’immagine della tavola periodica.

Se non appare nulla, puoi premere quaggiù Per accedere direttamente alla piattaforma.

Hai problemi con Google Chrome sul tuo cellulare? Se il tuo browser si arresta in modo anomalo, si arresta in modo anomalo o non apre una pagina Web e vengono visualizzati i seguenti messaggi: “Errore proxy in Google Chrome” o “Questa pagina Web non è disponibile”, fai clic su quaggiù Per scoprire soluzioni e consigli che aiutano a risolvere questo problema.