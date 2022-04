Google consentirà ai suoi utenti di telefoni Pixel di risolverlo da soli

A partire dalla fine di quest’anno, le parti originali di pixelE telefoni Il GoogleE Sarà disponibile per l’acquisto sul sito web di iFixit in paesi selezionati in modo che gli utenti possano ripararlo da soli o con i loro tecnici di fiducia.

per possesso Il Google, Questi pezzi di ricambio saranno disponibili per Pixel 2 un Pixel 6 Procosì come i futuri modelli di pixel. Batterie, monitor, fotocamere e altre parti saranno disponibili singolarmente e come parte di kit iFixit.

Sempre più aziende scelgono l'”autoriparazione”

Annuncio Il Google Arriva il giorno dopo che il Parlamento europeo ha votato a favore della proposta di legge Sul “diritto alla riparazione” L’evento è previsto per la fine del 2022.

SAMSUNG La scorsa settimana, ha annunciato l’intenzione di lanciare un programma di riparazione self-service simile per alcuni smartphone Galaxy, anche in collaborazione con iFixit.

“Se vogliamo costruire un’industria elettronica sostenibile, i consumatori devono avere opzioni per riparare i prodotti da soli”, ha affermato il CEO. iFixit, Kyle Wiens. “Il Google Rendono la riparazione conveniente e accessibile, anche in luoghi dove non ci sono officine di riparazione. Ci impegniamo a consentire che le riparazioni vengano effettuate in un momento e in un luogo di vostra scelta”.

iFixit Ha detto che continuerà a scrivere istruzioni dettagliate per la riparazione degli smartphone pixel, con guide per Telefono Pixel 5aE 6 e 6 Pro In corso.

Nel novembre 2021, manzana Ha inoltre annunciato che lancerà un programma di riforma self-service negli Stati Uniti all’inizio del 2022seguito da altri paesi durante tutto l’anno. manzana Ha affermato che la fase iniziale del programma si concentrerà sulle parti riparate di frequente per tutti i modelli di iPhone 12 e iPhone 13, come schermi, batterie e fotocamere, e si espanderà ai Mac dotati di chip M1 nel corso dell’anno.

