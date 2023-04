Google e Amazon stanno incontrando difficoltà nelle riprese in Europa a causa di…

Bloomberg – Le principali società tecnologiche statunitensi hanno recentemente condotto i più grandi licenziamenti della loro storia, Ma in Europa i tagli sono stati più difficili da attuare.

negli stati uniti, Le aziende possono licenziare centinaia o addirittura migliaia di lavoratori entro pochi mesi dall’annuncio di profondi tagli di posti di lavoro. Tuttavia, in alcuni paesi europei, le tutele del lavoro rendono quasi impossibile licenziare i dipendenti senza previa consultazione con i gruppi di interesse che rappresentano i lavoratori, interrompendo i licenziamenti di massa tra le aziende tecnologiche in Europa.

Ciò ha lasciato molti lavoratori tecnologici europei nel limbo, Senza sapere se saranno interessati dai negoziati, che potrebbero continuare all’infinito. Secondo fonti anonime a conoscenza della vicenda, Alphabet Inc (GOOGL), la società madre di Google, sarebbe in trattative in Francia per ridimensionare attraverso il licenziamento volontario, Offrire generose indennità di licenziamento nella speranza di convincere i lavoratori ad andarsene. Da parte sua, Amazon (AMZN) ha offerto ai top manager in Francia fino a un anno di stipendio per dimettersi e ai dipendenti in partenza sono stati concessi permessi in modo che le loro azioni possano essere acquistate e pagate come bonus, secondo una persona che ha familiarità con la situazione. .

Sia in Francia che in Germania, le cui leggi sul lavoro sono tra le più severe dell’Unione Europea, Google sta attualmente negoziando con i comitati di lavoro, i gruppi aziendali i cui rappresentanti eletti negoziano con la direzione sulle questioni relative alla forza lavoro, secondo una persona che ha familiarità con la questione. Per legge, le aziende sono tenute a negoziare con questi comitati prima di procedere ai licenziamenti, un processo a volte lungo che include la raccolta di informazioni, le negoziazioni e gli eventuali ricorsi.

Alla luce di questi requisiti, le filiali di Google in Germania e Francia saranno tra le ultime a essere interessate dai tagli, se mai appariranno.

Google ha riconosciuto i negoziati, aggiungendo che non ha intenzione di effettuare licenziamenti in Romania, Grecia o Austria.

“Abbiamo lavorato attentamente e individualmente in ogni paese in cui vengono effettuati i tagli per rispettare pienamente i requisiti legali locali, che variano in base alla località, sono complessi e richiedono tempo”, ha detto un portavoce di Google in risposta alle domande di Bloomberg.

A Parigi, dove Google impiega circa 1.600 persone, il comitato aziendale sta negoziando con l’azienda su quanti dipendenti – e di che tipo – devono essere inclusi in un programma di licenziamento di massa volontario. Le persone che hanno familiarità con il processo affermano che potrebbero essere necessarie settimane prima che venga trovata una soluzione e, nel frattempo, tutto procede come al solito.. Secondo un dipendente che ha chiesto di non essere identificato, la direzione ha chiarito che nessuno sarà costretto a uscire.

invece di, Nel Regno Unito, dove le tutele del lavoro non sono così rigorose, circa 500 degli 8.000 dipendenti di Google dovranno andarsene.Secondo Unite il rappresentante dell’Unione Matthew Wylie. Ciò rappresenta un tasso di licenziamento del 6%, in linea con l’obiettivo generale dell’azienda. I colloqui con il consiglio di fabbrica si tradurranno in un compenso riservato, ma il numero di partenze non è soggetto a negoziazione. “Stanno cercando di fare il minimo legale”, ha detto Wali, riferendosi al processo di negoziazione in corso.

Lo stesso vale a Dublino, dove i sindacati affermano che Google prevede di licenziare 240 dipendenti, e a Zurigo, dove i sindacati prevedono che il numero di licenziamenti sarà di circa 200.

Lo staff ha recentemente istituito un Google Business Council internazionale per i paesi dell’Unione Europea, tra cui il Regno Unito e la Svizzera. Dovrebbe diventare operativo entro sei mesi e costituirà una forte voce collettiva nelle future consultazioni. Secondo Waley, questo segna un “cambiamento significativo” in quanto l’azienda è tenuta a dare ai dipendenti un preavviso della riorganizzazione.. Questo European Business Council sarà composto da rappresentanti dei dipendenti di Google ed eserciterà le proprie funzioni per un periodo di quattro anni. Secondo i documenti, i membri del consiglio comunicheranno con la direzione di Google e avranno sede a Dublino.

Sebbene le differenze di trattamento non abbiano creato attriti tra i dipendenti di Google in tutto il mondo, “La gente ha capito che le cose sono diverse negli Stati Uniti rispetto a Francia e Germania”.afferma Parul Kaul, CEO del sindacato Alphabet e ingegnere del software presso Google con sede a New York.

“È stimolante per il popolo degli Stati Uniti vedere che le cose sono diverse in altri luoghi; è un esempio per cui le persone devono lottare”, aggiunge.

Amazon, Alphabet e Meta (META) impiegano più di 170.000 lavoratori tecnici a tempo pieno nel continente e nel Regno Unito e gli stipendi degli ingegneri del software sono in genere la metà di quelli delle loro controparti statunitensi.

Ad Amazon France, che ha circa 1.500 dipendenti a Parigi, ad alcuni manager con tra i 5 e gli 8 anni di esperienza è stato offerto fino a un anno di stipendio per andarsene, secondo una persona che conosce la questione. La persona ha detto che ai dipendenti in partenza è stato permesso di rimanere nel cosiddetto “congedo per giardinaggio” fino a maggio, quando le azioni Amazon saranno assegnate e pagate come bonus.

Una persona ha affermato che negli anni precedenti ai dipendenti veniva offerto meno di un mese di TFR per ogni anno di lavoro.

Ad Amazon Germania, ha detto una persona che ha familiarità con la questione L’azienda ha iniziato a licenziare le persone che sono ancora in libertà vigilata ea fare proposte di licenziamento volontario.

In Lussemburgo, secondo una persona familiare, i dipendenti di Amazon in partenza ricevevano un mese di stipendio per ogni anno di servizio, con la retribuzione degli straordinari fissata dalla legge nazionale. La persona ha aggiunto che le offerte di licenziamento sono iniziate a metà del mese scorso, con le persone che hanno lasciato il 1 aprile o il 1 giugno, a seconda che abbiano scelto un periodo di due mesi per cercare un lavoro internamente.

Un portavoce di Amazon ha rifiutato di commentare casi specifici. Il CEO di Amazon Andy Jassy ha dichiarato a gennaio che la società contatterà i dipendenti interessati o, se del caso, gli organismi di rappresentanza dei lavoratori.

— Con il contributo di Matt Day, Olivia Solon e Mark Bergen.

