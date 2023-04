Google e DeepMind promuoveranno il chatbot Bard

Come fonti che hanno familiarità con questo progetto condiviso con The Information, Brain AI e DeepMind hanno dovuto lasciarsi alle spalle anni di rivalità per lavorare insieme.

Il team di intelligenza artificiale (AI) di Google sta lavorando a fianco del team di DeepMind, l’altra divisione della casa madre Alphabet dedicata a questa tecnologia, su Una nuova iniziativa in cui cercano di competere e superare il predominio di OpenAI.

Conosciuta internamente come Gemini, questa iniziativa riunisce i due team AI di Alphabet ed è stata creata poche settimane fa, a seguito di una presentazione di Bard, Sviluppare software in grado di competere con i chatbot OpenAI.

D’altra parte, anche i suddetti mezzi lo prevedono Google avrebbe potuto utilizzare i dati di un chatbot OpenAI per addestrare Bard, il suo chatbot basato sul modello di linguaggio Conversation Technology for Dialogue Applications (LaMDA).con cui spera di migliorare l’esperienza di ricerca per fornire “risposte attuali e di alta qualità”.

Sarebbe stato estratto da un portale chiamato ShareGPT, dove gli utenti di ChatGPT condividono le conversazioni che hanno con il servizio, secondo un ex ingegnere di Google.

Il portavoce di Google Chris Pappas ha negato questo fatto a The Verge. “Bard non è addestrato in alcun dato ShareGPT o ChatGPT”, afferma.

A metà gennaio, si è appreso che i fondatori di Google, Larry Page e Sergey Brin, avevano rivisto la strategia di intelligenza artificiale dell’azienda e contribuito al suo sviluppo, a causa delle preoccupazioni su ChatGPT e sul suo utilizzo nei motori di ricerca.