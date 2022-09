Google e la NASA avvicinano lo spazio agli utenti di Internet con il progetto “Esplora il sistema solare”.

Il motore di ricerca rivelerà anche molti dettagli che rendono la Stazione Spaziale Internazionale uno dei complessi tecnologici più straordinari.

Il Contenitore e la società Il Google Avvicineranno lo spazio agli utenti di Internet consentendo l’accesso attraverso il popolare motore di ricerca a più di settanta oggetti – pianeti, satelliti o strutture tecnologiche – in tre dimensioni.

L’Agenzia spaziale statunitense e Google Arts and Culture hanno lanciato il progetto “Esplora il sistema solare” Ciò consentirà agli utenti di Internet di avere accesso virtuale a molte parti dell’universo e di comprendere meglio alcuni dei suoi segreti.

I netizen potranno scoprire storie dai loro dispositivi relative alle docce di diamanti di Nettuno, ai giganti gassosi e ai pianeti nani, alle lune di Saturno, alla superficie rocciosa di Marte o alle migliori immagini scattate dal telescopio spaziale James Webb.secondo Google in un comunicato stampa.

Il motore di ricerca consentirà anche Scopri i molti dettagli che compongono la Stazione Spaziale Internazionale Uno dei complessi tecnologici più straordinari, ovvero le ultime rivelazioni dell’esploratore Perseverance Mars.

Il progetto da loro lanciato consentirà, oltre a una migliore comprensione di questi corpi celesti, Scopri i numerosi strumenti scientifici che la NASA utilizza per studiarli.

In un comunicato stampa, Google ha espresso soddisfazione per questa collaborazione con l’Agenzia spaziale statunitense per avvicinare lo spazio agli utenti di Internet e aiutare gli studenti a capire come funziona il sistema solare.