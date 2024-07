Google è vicino a un accordo multimiliardario per acquisire la startup di sicurezza informatica Wiz

Google è in trattative avanzate per acquisire Wiz per circa 23 miliardi di dollari. (EFE/EPA/John J. Mapangelo)



Google, Una filiale di Alphabet Inc.è in trattative avanzate per l’acquisizione Mago per l’avvio della sicurezza informatica Circa 23 miliardi di dollari. Secondo giornale di Wall Street, Questo un accordoSe completata, rappresenterà la più grande acquisizione nella storia dell’azienda.

Si prevede che l’acquisizione rafforzerà gli sforzi di Alphabet nel cloud computing Un settore vivace e in crescitaSebbene un’azienda in ritardo rispetto a concorrenti come Amazon e Microsoft. Nel 2023, Google ha registrato una crescita del 26% nei ricavi del cloud e ha riportato per la prima volta profitti operativi.

“IL La sicurezza informatica è una delle principali priorità “Per la nostra espansione nel mercato cloud”, ha detto un portavoce di Google.

MagoFondata nel 2020 da Assaf Rappaport E molti dei suoi concorrenti sono cresciuti rapidamente, raggiungendo una valutazione di 12 miliardi di dollari dopo aver raccolto 1 miliardo di dollari all’inizio di quest’anno.

Alphabet Inc. non vede l’ora di… per espandere la propria attività nel cloud acquistando Wiz. (Reuters/Dado Rovik)

Una società che sviluppa software Sicurezza informatica Per il cloud computing, ha raggiunto i 100 milioni di dollari di entrate ricorrenti annuale nei primi 18 mesi e raggiungendo i 350 milioni di dollari nel 2023. “La nostra attenzione alla protezione dei dati nel cloud è stata cruciale per la nostra crescita”, ha sottolineato. Rappaport.

Possibilità di acquisto Mago di Google Non solo evidenzierà un traguardo importante per la startup, ma fornirà anche Un’ottima uscita per i tuoi investitoriche comprende importanti società capitaliste come Capitale della sequoia E Andreessen Horowitz. Ciò è evidente nel contesto di mercato Le offerte pubbliche iniziali sono state praticamente sospese L’ambiente antitrust ha anche reso le startup più riluttanti a impegnarsi in fusioni e acquisizioni.

Storia del Mago È ottimo. I suoi fondatori, dopo la sua prima vendita inizioAdlum, L Microsoft Nel 2015, per 320 milioni di dollari, hanno lavorato per alcuni anni presso il colosso tecnologico prima di lanciare la loro attuale impresa.

Google ha annunciato una crescita del 26% dei suoi ricavi legati al cloud nel 2023. (REUTERS/Annegret Hilse)

La sede della società si trova a New York Ha ulteriori uffici in Stati Uniti e Israele. Secondo il loro sito web, Wiz collabora con le principali società cloud come Amazon, Microsoft e Google.

Con un valore di mercato di oltre 2 miliardi di dollari. Google Negli ultimi anni è stato un acquirente più cauto rispetto ai suoi concorrenti tecnologici, evitando grandi acquisizioni. Le sue acquisizioni più significative fino ad oggi includono l’acquisizione di… Mobilità Motorola Rispetto ai 12,5 miliardi del 2012, Laboratori NIST Rispetto ai 3,2 miliardi di dollari del 2014 com Per 2,1 miliardi di dollari nel 2021.

Rilevare MagoSe raggiunti, questi importi sarebbero stati ampiamente superati. Recentemente Google ha acquisito… Società di sicurezza Mandiant Per quasi 5,4 miliardi di dollari due anni fa, si tratta di una delle sue più grandi acquisizioni fino ad oggi.

Google affronta una causa antitrust da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. (AP/Jeff Chiu)

“La nostra strategia per migliorare la sicurezza informatica si concentra su acquisizioni chiave, come Mandiant”. Hanno menzionato dall’azienda.

Dall’altro lato, Google Si trova ad affrontare importanti sfide legali. attualmente, un’azienda In attesa di pronunciarsi nella causa antitrust Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti A causa di presunte pratiche illegali volte a rafforzare la propria posizione dominante nel mercato della ricerca su Internet. Inoltre, ad esso è collegata un’altra causa antitrust Tecnologia pubblicitaria È ancora in attesa di processo.

Poiché il contesto di tassi di interesse elevati e il controllo antitrust scoraggiano i potenziali acquirenti,… Sicurezza informatica Il focus resta quello delle acquisizioni. recentemente, Cisco ha completato l’acquisto da 28 miliardi di dollari della società di analisi e sicurezza informatica Splunk. Googleper perfezionare l’accordo con Magoseguirà una strategia simile.