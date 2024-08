Google ha torto? Niente più Chromecast e impegno totale per il tuo nuovo dispositivo di streaming

Questa settimana Google ha presentato la sua nuova app Streamer Google TV, un nuovo lettore di contenuti in streaming che molti di noi pensavano sarebbe arrivato a completare l’attuale gamma di Chromecast, ma purtroppo sappiamo che non sarà così, venendo direttamente a sostituirlo. Tanto che ne hanno smesso di produrre, quindi l’impegno per il nuovo modello è completo e non ci sarà alcun sostituto per questo nuovo dispositivo che vale due o tre volte i modelli attuali. Una decisione che molti di noi non comprendono e che sicuramente è ancora alquanto controversa, soprattutto se si tiene conto della grande community e del numero di follower che si celano dietro questi dispositivi.

Google ha smesso di produrre Chromecast

Entrambi i modelli 4K e HD Non verrà più prodotto, e non sarà disponibile una volta esaurite le scorte attuali, quindi Google salta nel vuoto e decide di puntare tutto sul suo nuovo dispositivo di streaming. E questo è qualcosa che possiamo capire solo dal lato tecnico, perché come sapete, gli attuali dispositivi Chromecast hanno avuto molti problemi con gli aggiornamenti di sicurezza, soprattutto a causa del poco spazio di archiviazione a loro disposizione, appena 8 GB, e questo non lo fa nemmeno consentire il download di determinati aggiornamenti. Questo è stato uno dei punti più criticati di questi modelli, e qualcosa è stato completamente corretto nel nuovo streamer, che attualmente dispone di 32GB.

Nuovo telecomando per Google TV Streamer | Google

Tutto lo suggerisce Google non vuole più competere nel campo dei dispositivi di streaming economiciDato che il suo modello HD non arriva ai 40 euro, invece, il prezzo del nuovo Streamer si avvicina ai 120 euro. Il nuovo dispositivo rinuncia anche al nome Chromecast, che non comprendiamo del tutto, poiché questo nome è diventato un riferimento per molti utenti che hanno cercato un modo per riprodurre contenuti tra dispositivi, tra smartphone e TV.

Forse Google non considera più questi dispositivi trendy, soprattutto considerando questo Ora tutti i televisori che hanno raggiunto il mercato sono intelligentiIn realtà non hanno bisogno di un dispositivo Chromecast per riprodurre contenuti, soprattutto se dispongono di Google TV o Android TV. Quindi è senza dubbio una decisione che lascia un po’ perplessi, perché è chiaro, o almeno questo è quello che ci è sempre sembrato, che i dispositivi Chromecast siano uno dei dispositivi più apprezzati sul mercato, soprattutto da parte di Google. Un’altra possibile ragione è che Google vuole… Hai un sì o un sì per i Gemelli Integrato in questi dispositivi, ciò può essere fatto solo per un prodotto più potente come quello lanciato ora.

Nuovo streamer Sarà in vendita a settembre al prezzo di 119 euro, quindi stiamo davvero parlando di un dispositivo di streaming di fascia alta, che si posiziona al livello di Apple TV o Fire TV Cube di Amazon, e si allontana definitivamente, per sempre, dalla fascia di prezzo più accessibile. Speriamo che Google ripensi le cose in futuro, dia al Chromecast che conosciamo ora una seconda possibilità e corregga gli importanti errori commessi con loro.