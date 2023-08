Google Home è diventato ancora più intelligente con il suo nuovo aggiornamento

Casa Google Ricevuto un aggiornamento che aumenta le procedure automatizzate per il funzionamento della casa intelligente. Lo ha annunciato la società Nuovi trigger e routine per la routine domestica Ciò ti consentirà di controllare il termostato, spegnere gli altoparlanti o controllare l’illuminazione, tra le altre cose. Inoltre, gli utenti avanzati potranno aggiungere più opzioni tramite l’editor di script.

L’aggiornamento include nove trigger e nove azioni Disponibile dalla scheda Automazione.S. Esempi di routine che puoi creare con i trigger includono lo spegnimento del termostato quando le finestre sono aperte, la riproduzione di musica durante la ricarica di un veicolo elettrico, l’utilizzo di un umidificatore quando l’umidità è inferiore al 40% o Spegni le luci dopo aver messo in pausa il tuo programma TV preferito.

Nel caso di Actions, Google ha suggerito alcune automazioni che sfruttano le nuove aggiunte. Fra quelli Le azioni attivano le luci quando qualcuno bussa alla portaOppure attivali gradualmente dopo aver disattivato l’allarme. Puoi anche programmare Si attracca il vuoto in un momento specificooppure aggiungi timer personalizzati per varie attività (cena, pulizie, commissioni, ecc.).

Di seguito è riportato l’elenco completo delle nuove funzionalità di questo aggiornamento.

Catalizzatori procedure Il dispositivo è aperto o chiuso aprire/chiudere (solo andata) Il dispositivo è connesso o in carica Pausa/riprendi Cambiamenti nel sensore di temperatura Avvia/metti in pausa/riprendi/annulla il timer L’audio è disattivato o attivato Disattiva/attiva l’audio Il dispositivo è inserito/sganciato Collegare il dispositivo (come un robot aspirapolvere) Effetto luce attiva Effetti di luce (pulsazioni/sonno/veglia/anello colorato) La serratura è bloccata Ripristina il dispositivo Il sensore di umidità cambia Impostazione dell’umidità Sensore di presenza Esegui l’aggiornamento del software

Azioni avanzate con l’editor di script di Google Home

Se le nuove aggiunte non ti convincono, Google Home ha aggiunto nuove funzionalità nell’editor di script. Gli utenti avanzati saranno in grado di creare testi A Usa la fotocamera come triggerGestisci l’avvio delle automazioni o accedi al registro per identificare i problemi.

E nel caso della fotocamera, puoi Attiva determinate azioni quando Google Nest rileva l’arrivo di qualcuno o il tuo animale domestico. Ad esempio, attiva un avviso sugli altoparlanti quando un fattorino consegna un pacco o accendi le luci quando arriva un membro della famiglia. Se il tuo cane viene lasciato solo, puoi impostare un robot che riproduca musica per aiutarlo a rilassarsi.

L’editor di script include anche una funzionalità La routine gli impedisce di attivarsi nuovamente per un po’. Ad esempio, se attivi le luci di notte o apri le tende al mattino, puoi utilizzare questa funzione per impostare il tempo che deve trascorrere prima che si riaccendano.

Finalmente, Google Home ti consente di creare notifiche personalizzate durante testi. Questi si basano su regole predefinite e includono testo personalizzato per avvisarti di eventi importanti. Ad esempio, puoi creare una notifica di sicurezza che ti avvisa su quali dispositivi vengono attivati ​​non appena esci di casa o una notifica che ti informa che i tuoi figli sono tornati da scuola.

Le nuove funzionalità sono già abilitate nell’editor di script, a cui è possibile accedere Da Google Home. Da parte sua, gli attivatori e le azioni sono disponibili nell’ultimo aggiornamento dell’app per iOS e Android.

