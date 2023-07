Google i 10 film in Colombia che ti piaceranno in questo giorno

Ci sono più di una dozzina di servizi di streaming che lottano ferocemente per diventare i re del mercato, incluso Google. (Infobae)

L’avanzamento della tecnologia nel nuovo millennio, oltre alla pandemia di coronavirus che ha colpito a livello internazionale, ha spinto i cittadini a impegnarsi Nuovi modi di godersi il cinema dalla comodità di casa.

Di conseguenza sono nate molte piattaforme di streaming, Come con Googleche ha saputo sfruttare il suo ampio catalogo di produzioni e posizionarsi al gusto degli utenti.

Da questo catalogo si distinguono Questi dieci filmChe ha guadagnato fama ed è diventata oggetto di conversazione negli ultimi giorni.

Ecco un elenco dei più visti Google Colombia:

1- Giovanni stoppino 4

John Wick trova un modo per sconfiggere il Tavolo Alto. Ma per conquistare la sua libertà, Wick deve affrontare un nuovo sfidante con potenti alleanze in tutto il mondo, capaci di trasformare vecchi amici in nemici.

2. Super Mario Bros.: Il film

Mentre lavorano a una cimice sotterranea, l’idraulico di Brooklyn Mario e suo fratello Luigi viaggiano attraverso un misterioso tubo verso un nuovo mondo magico. Ma quando i fratelli vengono separati, Mario deve intraprendere un’epica ricerca per trovare Luigi. Con l’aiuto del fungo locale Toad e alcune abilità di combattimento della principale guerriera del Regno dei Funghi, la Principessa Peach, Mario scopre tutto il potere che c’è in lui.

3. Papa esorcista

Un film su Gabriel Amorth, un prete che ha servito come capo esorcista del Vaticano e ha eseguito più di centomila esorcismi nel corso della sua vita. Amorth ha scritto due memorie che descrivono in dettaglio le sue esperienze nella lotta contro Satana.

4. Il gatto con gli stivali: l’ultimo desiderio

Sequel de Il gatto con gli stivali (2011). Il gatto con gli stivali scopre che la sua sete di avventura ha preso il sopravvento: ha consumato otto delle sue nove vite, quindi intraprende un viaggio epico per trovare il leggendario Ultimo desiderio e recuperare tutte e nove le sue vite.

5. Lo squalo nero

L’idilliaca vacanza in famiglia della petroliera Paul Sturgess si trasforma in un incubo quando incontrano uno squalo gigantesco che non si fermerà davanti a nulla per proteggere il loro territorio. Incagliato e sotto costante attacco, Paul e la sua famiglia devono trovare un modo per riportare la sua famiglia a riva viva prima che scoppi di nuovo in questa epica battaglia tra umani e natura.

6. Possessione Infernale: Il Risveglio

La storia di due sorelle separate il cui ricongiungimento è interrotto dall’apparizione di demoni che possiedono un corpo, che le spingono in una battaglia per la sopravvivenza mentre affrontano la versione più terrificante della famiglia che si possa immaginare. Un sequel della trilogia originale di “Evil Dead”.

7. Dungeons & Dragons: onore tra i ladri

Un affascinante ladro e un gruppo di straordinari avventurieri intraprendono un’epica rapina per recuperare un manufatto perduto, ma le cose vanno terribilmente storte quando incontrano le persone sbagliate. Un adattamento cinematografico del primo gioco di ruolo della storia, pubblicato per la prima volta nel 1974.

8. Cavalieri dello Zodiaco

Seiya, un testardo adolescente di strada, passa il tempo a lottare per soldi mentre cerca la sorella rapita. Quando poteri mistici a lui sconosciuti vengono rivelati in una delle loro battaglie, Seiya si ritrova coinvolto in un mondo di santi in guerra, un antico addestramento magico e una dea reincarnata che ha bisogno della sua protezione.

9.M3GAN

Un ingegnere di robotica in un’azienda di giocattoli crea una bambola realistica che inizia ad avere una vita propria.

10. John Wick: Capitolo 3 – Parabellum

John Wick (Keanu Reeves) è tornato in azione, solo che questa volta ha una taglia di 14 milioni di dollari sulla sua testa e un esercito di mercenari dietro di lui. Dopo aver ucciso un membro della gilda degli assassini a cui appartiene, Wake viene espulso dall’organizzazione, e diventa il centro dell’attenzione di diversi sicari che aspettano dietro ogni angolo per cercare di sbarazzarsi di lui.

* Alcuni titoli potrebbero essere ripetuti nell’ordine perché sono episodi o stagioni differenti e, allo stesso modo, potrebbero non avere una descrizione perché la piattaforma non li fornisce.

Sebbene abbia un impatto minore rispetto ai suoi concorrenti, il gigante di Internet sta anche cercando di entrare nello streaming con Google TV. (Google)

applicazioni google È una piattaforma di distribuzione digitale per applicazioni mobili che utilizza il sistema operativo Android; Allo stesso modo, è un negozio online gestito da Google che consente ai suoi utenti di scaricare app da esso Giochi, musica, libri, riviste, film e altro ancora.

Tra i servizi offerti dal colosso di Internet c’è l’applicazione GoogleTV (per Stati Uniti, Spagna e Messico) f riprodurre film (nei paesi dell’America Latina), attraverso il quale gli utenti possono guardare film e serie acquistati tramite Google Play.

Si dovrebbe notare che I film possono essere acquistati o noleggiatiMentre nel caso della serie, stagioni o episodi non sono disponibili per il noleggio. Il contenuto può anche essere scaricato in modo che l’abbonato possa guardarlo in un secondo momento senza dover accedere a Internet.

La riproduzione di film bugie Disponibile in oltre 60 paesi, mentre Google TV è disponibile solo il 15; Inoltre, il servizio di visione della serie è disponibile solo negli Stati Uniti, Giappone, Australia e Regno Unito.

Era nell’agosto 2008 quando Google ha lanciato l’Android Market per le app di pagamento negli Stati Uniti e nel Regno Unito; Quattro anni dopo, nel 2012, la società ha rilanciato il servizio ribattezzandolo Google Play A quel tempo aveva una base di 450 mila richieste.

Successivamente, Google Play ha subito diverse modifiche come l’aggiunta di pagamenti PayPal, l’aggiunta di una sezione Giochi di Google Play, il divieto di app di mining di criptovaluta e una maggiore attenzione alla valutazione dei contenuti per i bambini attraverso la sezione Approvazione degli insegnanti.

Secondo i dati del 2018, Google aveva 2,5 miliardi di dispositivi Android attivi e 2 miliardi di utenti mensili su Google Play, che alla fine hanno totalizzato 115 miliardi di download sullo store in quei 12 mesi.

