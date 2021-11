Google Immagini | Il trucco è trovare tutti gli screenshot che occupano solo spazio | Applicazioni | Smartphone | tecnologia | trucco | nda | nnni | GIOCO SPORTIVO

Quest’anno Google ha fornito una delle peggiori notizie per gli utenti che di solito scattano foto o scaricano foto che vedono sui social network, con Big G che ha segnalato che Gmail, Google Drive e ImmaginiCondivideranno un massimo di 15 GB di spazio di archiviazione, il che significa che se tutto lo spazio è occupato, dovranno pagare per continuare a utilizzare le piattaforme di cui sopra. Questa volta ti insegneremo un trucco che ti aiuterà a trovare ed eliminare gli screenshot che raccogli sicuramente in Google Foto.

Al momento, è molto importante che tu gestisca il tuo account Google Foto E inizia a eliminare i file che non ti servono, se vuoi continuare a utilizzare l’app senza dover pagare un centesimo. Grazie alla scorciatoia che la piattaforma ha aggiunto nel suo nuovo look, è facile individuare gli screenshot più recenti che hai scattato, inoltre, dopo aver toccato questa opzione, appariranno anche i vecchi screenshot.

Come trovare schermate più velocemente in Google Immagini

Per prima cosa, fai uno screenshot.

Ora vai su Google Foto dal tuo telefono Android.

dal tuo telefono Android. Nella parte superiore riceverai la seguente notifica: “Screenshot: (x) nuovo”, toccalo.

Ti rimanderà automaticamente alla sezione Screenshot.

Clicca per un secondo sull’immagine e seleziona le immagini che ritieni non ti servano.

Infine, fai clic sull’icona nella barra delle applicazioni nell’angolo in alto a destra per eseguire un’eliminazione di massa.

Se il tuo cellulare non ha più spazio di archiviazione per fare uno screenshot, puoi fare quanto segue: Clicca sulla sezione “Libreria” in basso a sinistra e vai alla sezione “Foto sul dispositivo”, qui avrai un carosello che divide le foto in: Fotocamera, Video WhatsApp, Immagini, gif, Screenshot, Messenger, Download e Instagram.

Come scoprire quanto spazio hai su Google Foto

Per gestire il tuo spazio di archiviazione, devi andare sul sito di Google chiamato cicognaQui puoi verificare la disponibilità totale che ti rimane e stimare il tempo necessario per essere completamente occupato. Allo stesso modo, separerà la quantità di foto e video occupati in megabyte (MB) o gigabyte (GB), nonché lo spazio occupato da Google Drive e Gmail.