Google lancia una nuova versione beta di Android 15: tutte le novità

Android 15 Beta 4.2 è ora disponibile per tutti i telefoni cellulari compatibili: correzioni di bug prima del rilascio stabile di Android 15

La prima build stabile di Android 15 arriverà tra settembre e ottobre di quest’anno

Appena un giorno dopo aver presentato ufficialmente la sua nuova generazione di smartphone premium, composta da quattro dispositivi: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold, Google ha appena lanciato La seconda versione della quarta beta di Android 15che è uno degli ultimi rami prima che arrivi il ramo stabile da produrre Tra settembre e ottobre 2024.

Android 15 Beta 4.2 è ora disponibile per Scaricalo su tutti i dispositivi Google Pixel compatibiliche va dal Pixel 6 in poi, che è una versione incentrata su Risolve una serie di bug scoperti nelle precedenti versioni beta Per la nuova versione del sistema operativo Android, che descriveremo in dettaglio di seguito.

Android 15 Beta 4.2 arriva carico di correzioni di bug

Android 15 Beta 4.2 è un aggiornamento minore che arriva con l’ultima patch di sicurezza, quella corrispondente ad agosto 2024, che non include nuove funzionalità, ma si concentra semplicemente su Corretti una serie di bug che interessavano principalmente l’app fotocamera Google Pixel.

L’elenco completo dei bug risolti da Android 15 Beta 4.2 è il seguente:

Risolto un problema per cui alcuni dispositivi ritardavano nella riattivazione

Risolto un problema con la comparsa di una barra grigia trasparente quando si utilizzava la fotocamera

Risolto un problema con la fotocamera che causava un calo del frame rate

Risolto un problema con la fotocamera che causava un arresto anomalo quando si modificavano i valori di zoom

Risolto il problema relativo alla saturazione della telecamera

Risolto un problema che causava lo sfarfallio dell’interfaccia utente

Risolto un problema che causava l’arresto anomalo dell’app YouTube

Telefoni cellulari compatibili con Android 15 Beta 4.2

È ora possibile scaricare Android 15 Beta 4.2 su Google Pixel sarà lanciato dalla fine del 2021Ciò significa che tutti i modelli annunciati a partire da Google Pixel 6, incluso l’ultimo Pixel 8a che abbiamo potuto analizzare di recente, Compatibile con questo nuovo aggiornamento.

Se hai già installato la versione beta precedente di Android 15, Riceverai automaticamente questo aggiornamento via OTA entro le prossime ore.

Allo stesso modo, se non hai ancora ricevuto questa OTA e vuoi provare la nuova beta di Android 15 il prima possibile, puoi installarla manualmente sul tuo dispositivo utilizzando Scarica i link per le immagini OTA per tutti i Pixel compatibili Che vi lasciamo di seguito:

