Google Maps | Come aggiungere un GPS per auto per localizzarlo più velocemente nel parcheggio | GIOCO SPORTIVO

Usa questi passaggi. Per trovare un posto non è più necessario usare la bussola, questo è un passato, e ora tutto si fa tramite smartphone con l’applicazione Google Maps, una piattaforma che può essere utilizzata per raggiungere qualsiasi angolo del pianeta semplicemente impostando la posizione in cui vuoi andare. In questa occasione ti insegneremo un trucco che ti sarà molto utile se vuoi ritrovare l’auto che hai parcheggiato nel parcheggio.

Sicuramente hai mai guidato in un centro commerciale e parcheggiato la tua auto come centinaia di persone, il problema si presenta quando vuoi trovarla, perché spesso non sai dove l’hai lasciata e perdi tempo a cercarla o a chiedere aiuto al personale della struttura.

Approfitta della tecnologia che ti offre Google MapsPoiché l’app ha la possibilità di salvare il punto esatto in cui hai parcheggiato l’auto. Inoltre, lo strumento funziona con entrambi i telefoni cellulari iOS di Apple e Android.

Come trovare un’auto parcheggiata utilizzando Google Maps

Per prima cosa, assicurati Google Maps Non hai aggiornamenti in sospeso nel Google Play Store o nell’App Store.

Non hai aggiornamenti in sospeso nel Google Play Store o nell’App Store. Quindi, nel punto esatto in cui lasci l’auto, premi per alcuni secondi fino a quando non appare il perno rosso.

Aggiungi un tag (Foto: mag)

In fondo vedrai una sezione “Segnalibro”, scorri verso l’alto per vedere più opzioni.

Ora, fai clic sull’opzione “Etichetta” e aggiungi un nome alla nuova etichetta, ti consigliamo: “Parcheggio”.

Quindi premere “Aggiungi tag”.

Pronto, quando vorrai trovare la tua auto, ti basterà andare nella sezione “Salvati” in basso.

Fai clic sul tag che hai salvato e infine fai clic su Indicazioni Google Maps Inizia a guidarti.

Indicazioni (Foto: mag)

Hai problemi con Google Maps? Se l’app si blocca sul tuo telefono o tablet o se c’è un altro problema che influisce sulla tua esperienza, segui questa serie di passaggi facendo clic su Qui Per accedere all’Assistenza di Google.