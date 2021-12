Google Maps | Dov’è “San Marino” da “Betty, la fea” | mappa | Patricia Fernandez | Netflix | TV | Serie | nda | nnni | GIOCO SPORTIVO

Uno degli strani personaggi del romanzo “La brutta Betty” Lei è Patricia Fernandez, interpretata da Lorna Cepeda, che continua a ripetere “Ho studiato 6 semestri a San Marino, ma sai dov’è veramente? Per maggiori dettagli possiamo trovarlo su Google Maps .

L’università esiste, e secondo Google Maps e Si trova nel nord Italia, precisamente in una piccola zona chiamata San Marino. Questo ha aperto il 31 ottobre 1985.

Google Maps e “San Marino” da “BETTY, LA FEA”

se la frase La famosa “Peliteñida”, basta guardare Google Maps Università di San Marino in modo che l’applicazione o il web ci mostri esattamente dove si trova.

Sebbene questa posizione non sia in America Latina, come si pensava in precedenza, ma in Europa, il motivo esatto per utilizzare il nome della Casa degli Studi in “Betty, la fea” non è ancora noto. Hai osato cercarlo su Google Maps?

La cosa migliore è che puoi camminare in foto a 360 gradi o foto in giro per l’università con Google Maps . Indica anche che ha 6 dipartimenti: studi biomedici, comunicazioni, economia e tecnologia, istruzione e formazione, studi storici e studi legali. Inoltre, si distingue che la sua biblioteca ha più di 30.000 libri.

Questa è la facciata dell’Università di San Marino, sede degli studi citati in “Betty, la fea”. (Foto: Google Maps)

Ora che sai dove ha studiato Patricia Fernandez, meglio conosciuta come “La peliteñida”, su Google Maps, è ora di lasciare la mappa intera per visitare ogni luogo di questo luogo, che è anche molto affollato perché turistico.

Dov’è “SAN MARINO” in Google Maps per “BETTY, LA FEA”