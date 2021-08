Google Maps inizierà a mostrare il prezzo della commissione

Presto Google Maps diventerà ancora più utile mostrandoti direttamente il prezzo delle tasse di transito.

Dopo aver inserito la possibilità Controlla il prezzo della benzina Oh no Posizione dei semafori sulla mappa, attualmente Google Maps Prepararsi a fare una scelta Controlla il prezzo della commissione automaticamente.

Come faccio Spiegazione in AndroidLe mappe non mostreranno solo il prezzo del pedaggio, ma anche i ponti a pagamento e qualsiasi altro tipo di luogo che potrebbe richiedere un pagamento per poter arrivare con la nostra auto.

Presto sarà possibile controllare le tariffe su Google Maps

Sebbene non sia stato ancora confermato, tutto sembra indicare che Google Maps I prezzi verranno visualizzati direttamente sulla mappa quando si pianifica un viaggio. Allo stesso modo, ci sarà una possibilità Mostra percorso totale Calcola i prezzi di tutte le spese che possono essere presenti durante il viaggio.

Google Maps Definisce già i metodi di tariffazione Per anni, anche permesso Metodi del piano di prevenzione delle commissioni. Ma al momento, i prezzi per questi non sono indicati come per il prezzo del carburante.

Per curiosità, va notato Questa funzione è ereditata da Waze, Il altro Google Maps e applicazione di navigazione, acquisita nel 2013. Per anni, Waze mostra già le stime dei pedaggi sulle strade.

In conclusione, vale la pena notare che ora Esistono già app alternative per le mappe Che ti permette di consultare il prezzo della commissione e ottenere Stimare il prezzo totale del nostro percorso. tra tutti, L’app ufficiale di ViaMichelin È uno dei siti web più popolari.

