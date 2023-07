Google Meet ora ti consente di creare denaro utilizzando l’intelligenza artificiale

Una delle funzionalità più importanti di Zoom, Teams o Meet è la possibilità di farlo Personalizza una videochiamata. Sebbene le app offrano una gamma di opzioni, non tutte soddisfano gli utenti, che finiscono per utilizzare l’oscuramento predefinito. Questo cambierà molto presto Google Meet ti consentirà di creare denaro con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Scopri questa opzione Artem Russakovskii, editore Polizia Androidda Pubblica uno screenshot su Twitter. Sfondi generati dall’intelligenza artificiale È in fase di test per un piccolo gruppo di utenti. Il suo funzionamento è simile a quello di ChatGPT, in cui è necessario eseguire il rendering di un file convocato.

Per attivarlo, devi solo selezionare l’opzione “Crea sfondo” e Scrivi il tipo di immagine che vogliamo in linguaggio naturale. Possiamo anche selezionare diversi stili per il design finale, come fantascienza, fantasy, animazione 3D e fotografia. intelligenza artificiale Produrrà più variabili Per scegliere quello che ci piace di più e usarlo.

Soldi generati dall’intelligenza artificiale Può essere modificato prima o durante una videochiamata. La funzione è nella scheda effetti Ti permette di vedere in anteprima il risultato finale. Per un design migliore, Google consiglia di inserire riferimenti a uno stile o a un mood, oppure a un ambiente e agli oggetti che ne fanno parte.

Se non sei d’accordo con i risultati, puoi cambiare convocato e creare nuovi campioni. Poiché si tratta di una funzionalità in fase di sviluppo, Google avverte che i risultati potrebbero essere diversi dal previsto.

IL Sito di supporto Ricordiamo che il denaro generato dall’intelligenza artificialel Sarà disponibile tramite Workspace LabsIl programma di Google per testare nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Google sta accelerando la sua strategia AI con Bard e Meet

Google non vuole restare indietro nella corsa all’IA, quindi sta schiacciando l’acceleratore per implementarla nei suoi servizi. Sebbene l’azienda abbia lavorato alla tecnologia per anni, Una decisione sbagliata ha permesso a Microsoft e OpenAI di prendere l’iniziativa. Il debutto di Bing con ChatGPT ha costretto coloro che vivono a Mountain View a cambiare strategia e ora stanno cercando di riconquistare ciò che hanno perso.

pochi giorni fa, Google Bard lanciato in Spagna. Il chatbot ha eluso le normative dell’UE e ha debuttato con nuove funzionalità e più di 40 lingue, incluso lo spagnolo. Tra le sue funzioni troviamo l’integrazione di Google Lens, dove gli utenti possono richiedere informazioni da un’immagine.

A differenza di Bing con ChatGPT, L’intelligenza artificiale di Bard non è integrata nel motore di ricerca di Google, anche se il gigante della tecnologia sta già lavorando per pubblicarlo. Come gli sfondi generati dall’intelligenza artificiale su Meet, l’azienda limita l’accesso a un gruppo specifico di utenti prima di aprirlo al pubblico in generale.

Se vuoi testare i progressi di Google nel campo dell’intelligenza artificiale, puoi registrarti sul sito web di Workspace Labs. Alcune funzionalità sono disponibili solo per aziende o istituti scolastici, come Duet AI, la risposta di Microsoft 365 a Copilot.

Notizie tecnologiche e scientifiche in due minuti Ricevi la nostra newsletter ogni mattina nella tua e-mail. Una guida per comprendere le chiavi di ciò che è veramente importante della tecnologia, della scienza e della cultura digitale in due minuti. Lui tratta… pronto! Sei già iscritto Si è verificato un errore, aggiorna la pagina e riprova READ Come creare uno spazio benessere a casa tua