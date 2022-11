Google Messaggi verrà aggiornato con tre nuove funzionalità che miglioreranno notevolmente la tua esperienza

Se c’è un’app che Google dà amore che altri non ricevono, è Google Messages; Che non molto tempo fa ha ricevuto un’altra serie di nuove funzionalità. questa volta I ragazzi di Mountain View Stanno aggiornando l’app SMS con una serie di funzionalità incentrate sull’interazione con i contatti.

Google SMS per SMS

Innanzitutto, dovrebbe essere una grande novità fare con il feedback. E sì, c’è stato, ma questa volta sarà implementato in modo molto simile all’esperienza che si ottiene su WhatsApp.

Questo è davvero un aumento Il numero di reazioni disponibili Quindi possiamo personalizzarne uno per mostrare qualsiasi tipo di sentimento a quegli sms che abbiamo ricevuto da un contatto.

Il secondo, e molto interessante, riguarda Trascrizione di registrazioni audio ricevuto in Google Messaggi. In altre parole, l’audio ricevuto da una nota vocale di un contatto può essere convertito in testo. Una novità importante tale che ci si dimentica di premere il tasto play e si ha il testo a portata di mano da leggere.

La terza nonna è Galleria fotografica dedicata Per migliorare la tua esperienza in modo che possiamo navigare attraverso tutti i nostri. Con questo trio di novità, Google Messages migliora la tua esperienza utente per la persona che ha problemi di privacy.

Naturalmente, sarà sempre un argomento qui In Spagna per un piano che include SMS gratuitamente come accade con alcuni operatori; La stessa Orange offre per 1€ al mese in modo da poter inviare tutti i messaggi che vuoi senza pagare il canone mensile.

Per ora, dall’altra parte Cosa c’è di nuovodovremo aspettare un po’, poiché tutte queste novità sono in fase di test nel canale beta in modo che raggiungano presto la versione finale e quindi tu possa interagire con gli emoji che desideri.

