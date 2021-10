Google nasconde uno strano accordatore per chitarra, riesci a trovarlo? | stile di vita

Lo sappiamo tutti google browser Nasconde attraverso il suo motore di ricerca un numero enorme di strumenti, del tipo che usiamo tutti per le domande più piccole. Per esempio Calcolatrice: suggerisci semplicemente un processo nella casella di ricerca In modo che appaia il risultato, così come l’accesso diretto al file Applicazione Più o meno ufficiale di Mountain View.

Quindi, una volta che lo vedi, perché non fare spazio a un accordatore per chitarra online per evitare di dover spendere soldi per uno? Oltre ai vantaggi offerti dal lavorare con dispositivi spesso dotati di microfoni, Il compito di sapere quanto sono sottili le corde del nostro strumento Diventa un compito davvero semplice.

Riproduci e modifica ciò che Google ti dice

Gli strumenti per l’accordatura della chitarra non sono nuovi per gli ecosistemi digitali. Per molto tempo, Ci sono alternative nei nostri negozi iOS e Android smartphone che sono davvero affidabili e, in alcuni casi, richiedono il pagamento per i rilasci eccellente O dover sopportare una raffica costante di annunci. Quindi il suo utilizzo diventa un po’ complicato.

Google ha pensato che fosse una buona idea svilupparne uno e seguire la cultura dell’azienda, Lascialo online come strumento online a cui possiamo accedere 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non importa se ci svegliamo all’alba, al pomeriggio o al mattino, possiamo accordare la chitarra grazie al sito di Mountain View, sia tramite il browser del computer che tramite il browser. smartphone È anche supportato.

La verità è che se vuoi accordare la tua chitarra in questo momento, procedi come segue: Vai al browser sul tuo PC, Mac, iPhone o dispositivo Android. Se attivi il motore di ricerca Google per impostazione predefinita, apparirà la famosa pagina con la casella in primo piano per digitare ciò che vogliamo trovare. Lì, digita “Google tuner” e premi “Invio”. Se tutto va come dovrebbe, dovrai vedere qualcosa di simile a cosa Lo vedi nella cattura Che ti stiamo lasciando sopra però, sì, senza misure o altro.

finalmente, Devi solo dare il permesso al browser per accedere al microfono E quando hai finito con tutto, suona la chitarra finché lo strumento non ti dice quanto sei compatibile con esso. Semplice, no?