Google non esclude di lanciare in futuro un tipo Flip pieghevole | tecnologia

Ora che Pixel Fold è ufficiale, Google sta valutando la possibilità di sviluppare un altro modello pieghevole simile al Galaxy Z Flip o al Motorola Razr. Negli ultimi anni, Molte marche che è iniziato con il lancio del flip phone in stile “libro”. Hanno anche finito per sviluppare un modello di tipo pieghevole.

Per esempioAll’inizio di quest’anno, Oppo Find N2 Fold ha aggiunto alla sua linea pieghevole che ha già Find N2 Fold. E senza andare lontano, Vivo Ha introdotto l’X Fold 2 il mese scorso e ha aggiunto l’X Flip alla sua gamma, e Huawei Non solo ha diversi modelli pieghevoli in stile libro, ma ne ha anche un paio con un altro stile pieghevole.

Google Pixel Fold / Google

Secondo il portale Tom’s Guide, il product manager di Google George Hwang ha dichiarato in un’intervista Durante la conferenza Google I/O 2023 a cui l’azienda è interessata Progettare e produrre un altro smartphone pieghevole da affiancare al Pixel Fold.

A Hwang è stato chiesto del Pixel Flip e ha detto quanto segue: “Guardiamo sempre diversi tipi di dispositivi, diversi tipi di tecnologie, e questo è davvero interessante. Ci pensiamo sicuramente“.

Ma il manager ha chiarito Il Pixel Fold è ciò su cui l’azienda si sta concentrando al momento, almeno quando si tratta di dispositivi pieghevoli. “Ciò che ci interessa è che vogliamo concentrarci specificamente su questo modello [de libro] Grazie a tutto ciò che possiamo contribuire, assicurandoci di poter risolvere alcuni problemi chiave degli utenti, dal design alle app e alle fotocamere“, Ha aggiunto.

L’obiettivo principale del team di sviluppo con Pixel Fold è Produci un dispositivo che gli utenti vogliono portare con sé ogni giorno. “Ho sfidato il team quando abbiamo iniziato a sviluppare Pixel Fold per assicurarci che fosse un dispositivo che volevi usare tutti i giorni, non solo un dispositivo stravagante.Ha dichiarato Hwang.Quindi, con quella mentalità, cambia il modo in cui ci pensi e i compromessi che fai.“.

Là Una grande differenza nel modo in cui vengono utilizzate le pieghe in stile libro e conchiglia. Il primo si apre per rivelare un grande schermo interno delle dimensioni di un tablet e, grazie allo schermo esterno, questi dispositivi possono essere utilizzati come un telefono cellulare tradizionale quando sono chiusi.

Capovolgere / SAMSUNG