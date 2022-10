Google Pay: risparmia e paga

Google Pay è un modo semplice, sicuro e senza interruzioni per pagare e risparmiare, offrendoti modi utili per fare di più con i tuoi soldi:

– Paga nei tuoi posti preferiti

– Invia e ricevi denaro all’istante

– Ottieni ricompense per i pagamenti giornalieri

– Trova offerte dalle tue destinazioni preferite

– Comprendi i tuoi costi

📱Effettua pagamenti in modo rapido e semplice

Invia e ricevi denaro

+ Trasferisci facilmente denaro in modo sicuro ad amici e familiari

+ Crea un gruppo per inviare e ricevere denaro per viaggi, cene, bollette, affitto e altro. Google Pay ti aiuta a tenere traccia di chi deve fare cosa.

+ I trasferimenti con Google Pay Balance sono istantanei e gratuiti. Non ci sono commissioni per ricevere fondi utilizzando il tuo conto bancario collegato.

Le tue commissioni condivise verranno raggruppate

+ Se invii denaro con Google Pay, è tra te e i tuoi amici. Solo le persone coinvolte nella transazione lo vedranno.

Paga senza contatto

+ Paga con il tuo telefono dove sono accettati pagamenti contactless. Aprilo, avvicinalo al lettore e vai avanti.

Rimani connesso con le tue attività preferite e scoprine di nuove

+ Visualizza le attività che hanno utilizzato Google Pay quando apri l’app. Ottieni un rapido accesso alle tue transazioni e attiva le offerte.

Comprare on line

+ Usa Google Pay per effettuare il pagamento in modo rapido e sicuro quando fai acquisti su siti Web e app.

💵 Risparmia i tuoi soldi

Un modo più efficiente per fare acquisti

+ Ottieni cashback per cose come pagare gli amici. Tutti i soldi guadagnati vanno nel tuo saldo di Google Pay, quindi puoi utilizzarlo immediatamente.

Porta le tue ricompense ancora di più

+ Sia che utilizzi Google Pay o la tua carta di plastica, attiva le offerte e ottieni un cashback per riscattarle. Ancora meglio: ottieni il doppio dei premi quando riscatti con una carta di credito cashback.

📈 Guarda come spendi

Rimani aggiornato sulle tue spese

+ Visualizza i saldi totali e i riepiloghi settimanali di tutti i tuoi account idonei in un unico posto, così saprai sempre cosa sta succedendo e cosa sta succedendo.

+ Visualizza gli acquisti recenti e i pagamenti imminenti per vedere come stai spendendo.

Accedi a tutte le tue transazioni con una semplice ricerca

+ Con la tua autorizzazione, puoi visualizzare l’attività degli account collegati. Importa le ricevute da Gmail e Google Foto e poi cerca in ognuna di esse.

🛡️ Sicuro con Google

Autorizzazione per ogni pagamento

+ Usa la tua impronta digitale, la sequenza, il pin o il viso per verificare la tua identità ogni volta che apri l’app o effettui un pagamento: solo tu puoi pagare o inviare denaro.

Mantenere le tue informazioni personali al sicuro

+ Prova un’esperienza più personalizzata per vedere le offerte più pertinenti dei negozi e ricevere consigli su come risparmiare. Attivalo o disattivalo in qualsiasi momento.

+ Gestisci e controlla la personalizzazione e altre impostazioni sulla privacy come le preferenze di posizione e la sincronizzazione dei contatti dalle Impostazioni.

Le tue carte sono crittografate

+ Quando paghi senza contanti con il tuo telefono Android, Google Pay condivide con l’azienda un numero di conto virtuale univoco invece del numero effettivo della tua carta, in modo che le tue informazioni di pagamento rimangano al sicuro.

Hai ancora domande? Testa in su https://support.google.com/googlepay

*Pagabile tramite Google Payment Corp., un trasmettitore di denaro autorizzato (NMLS ID: 911607). Licenza per inviare denaro tramite assegno, tratta o vaglia postale tramite il Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York e il Dipartimento della banca e dei titoli del Commonwealth. Per ulteriori informazioni su Google Payments, vai qui Centro assistenza pagamenti Google.