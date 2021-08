Google Pay: risparmia, paga, gestisci

Google Pay è un modo sicuro, semplice e utile per gestire i tuoi soldi, dandoti un quadro chiaro delle tue spese e dei tuoi risparmi:– Paga nei tuoi posti preferiti– Invia e ricevi denaro immediatamente– Ottieni ricompense per i pagamenti giornalieri– Comprendi le tue spese e migliora la tua salute finanziaria

A Paga facile e veloce

Invia e ricevi denaro

+ Trasferisci denaro in modo sicuro ad amici e familiari

+ Crea un team per inviare e ricevere denaro per viaggi, cene, bollette, affitto e altro. Google Pay può anche aiutarti a fare i conti su chi deve cosa.

+ I trasferimenti di denaro con Google Pay sono istantanei e gratuiti. Non ci sono costi se usi ACH per prelevare denaro

Il tuo denaro condiviso sarà con il gruppo

+ Quando invii denaro tramite Google Pay, sarà tra te e i tuoi amici. Solo le persone coinvolte nella transazione lo vedranno.

Paga senza contatto

Effettua pagamenti sul tuo telefono ovunque siano accettati pagamenti non correlati. Aprilo e avvicinalo al lettore.

Connettiti con le tue attività preferite e scoprine di nuove

Guarda le attività con cui hai utilizzato Google Pay quando hai aperto l’app. Ottieni un accesso rapido per attivare le tue transazioni, carte di fiducia e offerte.

Trova ristoranti nelle vicinanze e ordina cibo

+ Non c’è bisogno di passare tra diversi processori di consegna. Esplora i posti dove mangiare, guarda i menu e ordina cibo per il ritiro o la consegna con alcuni piatti.

Carburante per la tua prossima avventura

+ Trova le stazioni di servizio vicine, guarda i prezzi e paga il carburante dall’uso.

Prendi il telefono per un giro

+ Paga non correlata alle corse di transito, ove disponibile. Aggiungi un pass o configura una carta e usala per guidare il tuo telefono.

Comprare on line

Utilizza Google Pay in modo rapido e sicuro quando acquisti siti web e app.

R Organizza e comprendi i tuoi soldi

Gestisci i tuoi soldi

Visualizza il saldo totale di tutti i conti che meriti su un unico processore di pagamento in modo da sapere sempre cosa sta entrando e cosa sta uscendo.

+ Ricevi promemoria sugli addebiti imminenti.

Tieni sotto controllo le tue spese

Ottieni riepiloghi settimanali, tieni traccia delle tendenze nel tempo e guarda quanto spendi per ogni attività.

Tutte le tue transazioni insieme

Con la tua autorizzazione, puoi visualizzare l’attività degli account che colleghi. Importa le ricevute da Gmail e Google Foto, quindi cercane una.

M Risparmia e fai crescere i tuoi soldi

Ottieni ricompense che puoi utilizzare subito

Ottieni cashback su cose come pagare e consigliare agli amici. Tutti i soldi che riceverai andranno direttamente sul tuo saldo, così potrai utilizzarli immediatamente.

Raddoppia il cashback

+ Sia che utilizzi Google Pay o la tua carta di plastica, attiva le offerte e ricevi cashback per riscattarle. Ancora meglio: ricevi premi doppi quando riscatti con una carta di credito cashback.

Lealtà facilitata

Niente più moduli di registrazione o schede perforate. Unisciti facilmente ai programmi fedeltà e a premi dall’app e poi lascia che i punti e le offerte di Google Pay vengano utilizzati automaticamente.

C Sicurezza e controllo

Riconoscimento per ogni quota

Usa la tua impronta digitale, il motivo, il dorso o il viso per verificare la tua identità ogni volta che apri l’app o effettui un pagamento: puoi solo pagare o inviare denaro

Mantenere le tue informazioni personali al sicuro

+ Prova l’esperienza personalizzata per vedere le offerte più rilevanti dei negozi e ottenere suggerimenti su come risparmiare. Accendilo o spegnilo in qualsiasi momento.

+ Gestisci e controlla altre impostazioni sulla privacy come la personalizzazione e la sincronizzazione dei contatti dalle opzioni e impostazioni di posizione

Le tue carte sono criptate

Quando effettui un pagamento senza contanti sul tuo telefono Android, Google Pay condivide un numero di conto virtuale personale con l’attività invece del numero reale della tua carta, quindi le tue informazioni di pagamento sono al sicuro.

Hai ancora domande? Vai su https://support.google.com/googlepay