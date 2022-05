Google Pixel 7 e Pixel Buds Pro vengono introdotti nella community

Doppia sorpresa mantenuta Il Google Alla tua conferenza I/O. Quelli di Mountain View hanno dato la prima occhiata ai loro nuovi telefoni cellulari disponibili dall’autunno, le cuffie Pixel 7 e 7 Pro e Pixel Buds Pro.

Il più grande cambiamento di design è il cinturino della fotocamera, che abbandona il suo attuale aspetto in vetro per un design interamente in alluminio con ritagli per i sensori della fotocamera.

Pixel 7 e Pixel 7 Pro verranno entrambi forniti con Android 13 pronto all’uso e un processore Google Tensor di seconda generazione.

Google ha confermato che Pixel 7 verrà spedito nei colori Obsidian, Snow e Lemongrass. Nel frattempo, Pixel 7 Pro sostituirà Lemongrass con una colorazione Hazel Green.

Google ha annunciato Pixel Buds Pro, una potente nuova aggiunta alla sua famiglia di cuffie assistive. Queste sono le prime cuffie di Google con tecnologia ANC, che offre all’utente un suono eccezionale senza distrazioni e suoni esterni. Per completare ciò, anche i nuovi Pixel Buds Pro hanno un pass.

Entro la fine dell’anno, Google lancerà un aggiornamento OTA per Pixel Buds Pro che consentirà alle cuffie di sfruttare l’audio spaziale per un’esperienza più coinvolgente. Le nuove cuffie saranno disponibili per il preordine il 21 luglio per $ 199.

