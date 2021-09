Potresti ricordare che quasi due anni fa converti Google Play Film Come faccio manager globale flusso, sebbene il movimento dato fosse timido e, di conseguenza, abbastanza scarso da considerarlo nient’altro che il fastidio che era sempre stato. Ma tutto ciò cambierà con la premiere di Google TV, un nuovo approccio al look and feel che sta già iniziando a essere reso disponibile a tutti gli utenti della vecchia app.

In effetti, Google Play Movies, come alcune delle altre app che Mountain Views ha incluso in quasi tutti i telefoni Android venduti, che l’acquirente lo voglia o no, lo è sempre stato e quasi tutti lo hanno fatto, Un fastidio, un’app esistente, che non può essere disinstallata e mai utilizzata…o così sembra: molte persone comprano film di tanto in tanto, ma molte persone non lo fanno mai o quasi mai, come per giustificare il pestaggio.

Cosa stanno facendo sempre più persone Abbonati ai servizi di video on demand E vuoi perché c’è chi ha tanto vizio, tanto tempo libero, vuoi semplicemente perchè ha aderito a uno spettacolo, ha partecipato a un account o se lo poteva permettere, è coinvolto in più di uno spettacolo: Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+… Questi sono i servizi di video on demand più popolari, ma non gli unici, e possedere più di un servizio a volte comporta la complessità della gestione – revisione e scrittura di ciò che si desidera vedere – in un bug.

Bene, guarda l’immagine su queste righe, perché Google Play Film ora è Google TV: Stessa applicazione, design e funzionalità differenti. O che è la stessa cosa, l’app che prima valeva la pena controllare solo in qualche modo i film che compravi o noleggiavi su Google Play e cercava soprattutto contenuti disponibili in VOD, oltre a gestire la lista delle “cose da vedere dopo”, si trasforma in un contenuto veramente completo.

Così, Google Play Movies diventa Google TV Un content manager universale, sia esso acquistato o noleggiato su Google Play, o disponibile nei cataloghi delle diverse piattaforme VOD sul mercato…almeno il più popolare, e lo è davvero. Stanco di diffondere tutto e segnalare e rivedere gli elenchi di ogni piattaforma prima di iniziare a vedere qualcosa? Esistono altre applicazioni e servizi che facilitano il lavoro, ma chi non ha un account Google?

in realtà notu list de Google«? È una funzione di ricerca di Google integrata di cui abbiamo parlato un po’ di tempo fa ed è come l’embrione di tutto questo. Certo, se Google Play Movies è abbinato a questo elenco, non sarà da meno Google TV, quindi potrai gestirlo dal posto più comodo per te: sei con il cellulare e l’app ti consiglia qualcosa? Scrivilo. Stai navigando con il tuo computer e stai cercando qualcosa che vuoi vedere? Spiegalo.

potete trovare Google TV è già visibile su Google PlayAnche se è possibile che anche se è lì e ha incluso la modifica dell’icona nel nuovo stile di Google, sul tuo telefono Android Google Play Movies si presenta ancora con la consueta interfaccia e funzionalità, oltre a farlo come se fosse completamente aggiornato. Non preoccuparti perché Il cambiamento sarà graduale e avverrà nelle prossime settimane E quando lo farai, saprai di cosa si tratta.

E se ti stai chiedendo se questa nuova Google TV c’entri qualcosa Che trovi nel nuovo Chromecast… La risposta è chiaramente sì, ma con sfumature. Le sfumature che verranno svelate con la distribuzione del precedente update a tutti gli utenti, o non, dei dispositivi del colosso di Internet. Perché la maggior parte delle persone probabilmente passa da Google Play Movies, ma Google TV è qualcos’altro e più interessante.