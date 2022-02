Google Play fornisce ulteriori informazioni sui requisiti dell’applicazione

Google sta implementando una semplice modifica nel Play Store che aiuterà gli utenti durante l’installazione o meno dell’app.

Dynamic ti fa risparmiare tempo e qualche mal di testa. Ovviamente ti aiuterà anche a scaricare i giochi che trovi nel Google Play Store.

Il Google Play Store fornisce ulteriori informazioni sui requisiti per app e giochi

Vi abbiamo detto qualche giorno fa che il Google Play Store ha una nuova dinamica per Scarica appdove lo stato di avanzamento dell’installazione viene visualizzato nella schermata principale tramite un collegamento.

Una dinamica ottimizzando vari dettagli, l’avanzamento del download non solo sarà più chiaro per non rimanere bloccati nel Play Store, ma verrà aggiunto anche l’accesso diretto a ciascuna app che ha già avviato o sospeso l’installazione.

Tuttavia, non è l’unica modifica che Google sta implementando per semplificare il download delle app. come menzionato 9to5GoogleIl Google Play Store ora mostra anche ulteriori informazioni sui requisiti minimi per l’app.

Se inserisci il file della domanda che ti interessa, e vai su “Informazioni. Della domanda”, vedrai che c’è uno spazio dedicato ai suoi dati generali. Tra questi, i requisiti minimi per il sistema operativo che il tuo cellulare deve essere stato aggiunto per funzionare correttamente.

Quindi, se hai un vecchio cellulare e hai dei dubbi sul fatto che l’applicazione funzioni senza problemi durante l’installazione, puoi andare in questa sezione e cercare “OS Android”. Dynamic funziona anche con i giochi che trovi nel Google Play Store.

Ad esempio, se vuoi sapere se Genshin Impact funzionerà sul tuo cellulare, cerca “Informazioni. Dal gioco”, scorri verso il basso fino a “OS Android” e vedrai che è compatibile con le versioni 5.0 e successive. Ovviamente questo non è l’unico requisito che devi tenere in considerazione per poter eseguire questo gioco senza problemi sul tuo cellulare, ma ti saranno chiari i requisiti minimi per il sistema operativo.