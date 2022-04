Google Play non ti consentirà di installare sul tuo telefonino applicazioni che non siano state aggiornate per più di due anni

Le seguenti modifiche a Google Play promettono di migliorare la sicurezza del sistema.

Google sta preparando grandi cambiamenti per l’Android App Store, Play Store. le notizie, Fai pubblicità tramite il blog degli sviluppatori AndroidRuota intorno Maggiore sicurezza nell’App Store e nel sistema operativo in genere, attraverso azioni che includono, ad esempio, Nascondi le vecchie app dal catalogo del Play Storeimpedendo così agli utenti di trovarli.

In questo modo si evita App che richiedono un certo tempo Senza ricevere un aggiornamento “invisibile” per gli utenti Android, e quindi non può essere scaricato sui dispositivi. Ciò impedisce ai dispositivi di essere infettati Malware Sfrutta le potenziali vulnerabilità riscontrate nelle applicazioni menzionate.

Le vecchie applicazioni non verranno installate sui nuovi telefoni cellulari

al momento, Google sta già imponendo agli sviluppatori Per creare le proprie app e nuove versioni delle proprie app, mirando a un livello API non più vecchio di un anno Ultima versione Android rilasciata.

Questo cambierà da Il prossimo 1 novembreBuona applicazioni attualie non solo nuovi aggiornamenti o aggiornamenti, Dovrebbero essere indirizzati all’API, al massimo con 2 anni di anticipo all’ultima versione di Android.

altrimenti, Le app non verranno visualizzate nel catalogo di Google Play Store e il nuovi utenti Android non sarà in grado di installarlo sul proprio dispositivo, purché dispongano di un dispositivo la cui versione Android è gli ultimi due anni A livello di interfaccia di programmazione dell’applicazione.

Vale la pena approfondire il fatto che Questa azione interesserà principalmente i nuovi utenti. Quelle persone che hanno installato un’applicazione che non contiene Aggiorna il tuo livello API Due anni o più, potranno ancora scaricarlo sul proprio dispositivo.

Secondo Google, questa procedura ha lo scopo di proteggere gli utenti Una di quelle applicazioni che non dispongono delle ultime misure di sicurezza. Fortunatamente, la stragrande maggioranza delle app nello Store soddisfa già i requisiti necessari per non essere influenzata da questa modifica.

