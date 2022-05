Google risparmierà il 60% dello spazio sul tuo smartphone senza eliminare alcuna app

Se sei uno di quelli che si lamentano continuamente della poca memoria sul tuo dispositivo mobile per lavoro, Ti diciamo che Google sta cercando un modo per liberare spazio.

Dagli sviluppatori Android, Google si occupa della possibilità di liberare fino al 60% della tua memoria Nessun trucco o bugia.

Come gestirà Google l’organizzazione dei lavori?

Non dovrai più disinstallare app ogni 3 settimane per cercare di ottenere un buon ritmo sul tuo telefono, poiché Google Wizard inizierà a Chiedi ai team di possedere uno strumento noto come “Archivio APK”.

L’obiettivo di Google è quello di avere hardware quest’anno Android avrà la capacità di ridurre lo spazio di memoria del dispositivo fino al 60% utilizzando “file APK”Soprattutto, l’app non si occupa solo di liberare memoria, Ma sarà disponibile per l’uso non appena l’utente ne avrà davvero bisogno.

Esegui lo strumento

Ci sono molte applicazioni e informazioni che anche se non lo usiamo quotidianamente, ci rifiutiamo di cancellare perché sappiamo che a un certo momento, Possiamo davvero usarlo.

Ma, È importante sapere che il file APK renderà molto più semplice la gestione del dispositivo, ma lascerà il backup delle tue informazioni. Fondamentalmente, la funzione di questo nuovo sistema non è altro che quella di comprimere le informazioni in un file Una formula non troppo pesante e difficile da digerire per il nostro organismo.



File APK

Lo strumento suggerito da Android è noto come “Bundletool 1.10”, Come confermato da Google, il servizio sarà disponibile per tutti gli sviluppatori che assumeranno Pacchetti di applicazioni. Il sistema funzionerà per chi è stato creato “Plugin Android Gradle 7.3”.

Da quando lavorerai?

L’applicazione dovrebbe iniziare a funzionare da agosto di quest’anno; non detto Da quali versioni di Android funzionerà l’applicazione.

Quando sarà disponibile?

Il lancio definitivo è previsto per la fine di agosto. Ciò che viene raccomandato da Google è che gli utenti siano vigili Per gli aggiornamenti del sistema operativo, per sapere quando diventa disponibile per tutti i telefoni cellulari.