Google scommette sui telefoni cellulari con il suo nuovo telefono Pixel 7 – notizie tecniche – tecnologia

Il Google Ha confermato il suo interesse a migliorare la sua quota nel mercato dei nuovi smartphone Pixel 7ed entrare nel competitivo settore dell’elettronica personale, dove è stato tradizionalmente un attore secondario.

Il dispositivo è stato lanciato a Brooklyn, dove i rappresentanti di Mountain View, in California, hanno evidenziato alcune delle sue funzionalità premium, come la possibilità di disattivare il rumore di fondo durante le chiamate.

Introdotto per la prima volta nel 2016, il Pixel è stato recentemente nella tendenza mobile, arrivando quasi un decennio dopo l’iPhone di Apple e sette anni dopo il modello Galaxy di Samsung, prodotti che ora dominano il mercato.

Nel 2020, le spedizioni telefoniche globali da Il Google Hanno raggiunto appena 2,7 milioni, contro quasi 200 milioni di unità di modelli Apple e Samsung.

Quei numeri di vendita inferiori sono in parte dovuti alla disponibilità limitata del telefono Google, con il Pixel 5 in vendita in meno di 10 paesi, mentre il gigante della tecnologia ha concentrato i suoi investimenti sul software piuttosto che sul proprio hardware.

Sebbene gli smartphone di Google siano di qualità paragonabile ai marchi più venduti, il prodotto “spesso manca del supporto di Google” in termini di marketing, ha affermato Renard Porovde, analista di ricerche di mercato presso Canalys.

D’altra parte, Google si è concentrato sul miglioramento del suo sistema operativo Android, lanciato nel 2008.