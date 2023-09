Google sta abbandonando un altro dei suoi prodotti più costosi e interessanti

Google Jamboard, che costa circa $ 5.000, terminerà il supporto il 30 settembre 2024 senza un successore in vista.

Google continua a riempire le sue casse con servizi interessanti e prodotti (troppo) innovativi.

Stiamo quasi ridendo adesso. Ogni anno, alla fine, solitamente facciamo una piccola revisione Elenco di servizi e prodotti eliminati da Google Durante l’anno fiscale in corso, la verità è sempre quella Alla fine la lista è enorme Al posto di quella piccola revisione di cui abbiamo parlato, nel 2022 ci saranno ben 15 servizi importanti.

In questo 2023 ne abbiamo già avuti alcuni, l’ultimo Google Podcasts qualche giorno fa, ma questo servizio che sarà integrato in YouTube Music sarà È accompagnato nel caveau di Google da alcuni importanti servizi COME Archivio degli albumYouTube Stories, l’app Grasshopper, le giacche intelligenti Jacquard sviluppate in collaborazione con Levi’s e persino… Applicazione nativa di Google Street View Per dispositivi Android e iOS.

Il prossimo passo è già qui, perché Google Jamboard sta per terminare il supporto, come ci hanno detto i nostri colleghi. ImpegnarsiE questo, nonostante ciò Uno dei prodotti con il maggior potenziale e anche il più costoso Dal dipartimento hardware di Mountain View.

Siamo prima Una lavagna elettronica progettata per l’apprendimento o il lavoro collaborativo, la possibilità di mostrare qualsiasi cosa disegnata o modificata in tempo reale sulla lavagna all’interno dell’app Jamboard, o anche al contrario. Il suo potenziale è già innegabile, ma come quasi tutto in Google, funzionerà sicuramente Il dispositivo è arrivato prima del tempo e anche il gigante non sapeva come vendere i suoi vantaggi In quali ambienti funzionerà meglio.

Sappiamo già che Jamboard terminerà il supporto nel 2024, quindi… Il dipinto costa circa $ 5.000. Ci sono alcune aziende che utilizzano più unità.

Google vuole puntare su Workspace e sulla suite desktop Google Docs, quindi sembra quasi logico che il team di Jamboard abbandoni il progetto e si dedichi ad altro dopo non aver ottenuto il successo sperato con questa lavagna elettronica 4K.

L’idea di Google è quella di iniziare a lavorare con partner esterni, ed ecco perché Ha già annunciato la fusione di FigJam, Lucidspark e Miro Nel tuo spazio di lavoro. Inoltre, assicurano che nessuno perderà il lavoro collaborativo svolto su Jamboard Verrà offerto uno strumento di conservazione o riporto dei dati memorizzati. Lo segnalano anche Le risorse e gli sforzi si sposteranno verso Spazio di lavoro da Google Finora Camera lussuosa Automazione d’ufficio Collegato Con documenti, fogli di calcolo e presentazioni.

La Jamboard con display 4K è stata messa in vendita nel 2017 Dirà addio il 30 settembre 2024Con 7 anni di supporto, gli ultimi aggiornamenti sono sicuramente già stati distribuiti… Suoni un’altra Messa!