16 anni fa, quando è nato Google Talk, è emerso come un servizio di messaggistica istantanea in cui gli utenti potevano chattare tra loro. In effetti, all’inizio, veniva utilizzato in modo che gli utenti Android commerciali potessero connettersi solo a coloro che avevano un Blackberry.

Dopo aver resistito diversi anni, cambiamenti e novità, l’azienda ha annunciato la fine della domanda fino al 26 giugno.

così è, Dopo questa data, coloro che tenteranno di accedere a Talk verranno reindirizzati a Hangouts, l’app di messaggistica istantanea che Google continuerà a utilizzare.

La società ha notato che l’app Google che gli utenti utilizzano di più per le comunicazioni in tempo reale è Google Meet. Perché non offre solo chat, ma anche videochiamate e alcune altre opzioni avanzate che Talk non implementa.

La verità è che le tre app menzionate sono un cambiamento rispetto alla precedente app Talk che ha ereditato le sue funzionalità da Hangouts e, a sua volta, Meet ha copiato altre funzioni da Hangouts.Con questo, un servizio che mantiene attiva (e inaccessibile) un’app Android non consentirà l’accesso a coloro che utilizzano il protocollo XMPP.



