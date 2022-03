Google ti consentirà di eliminare gli ultimi 15 minuti della cronologia delle ricerche su Android

Notizie correlate

Questa nuova funzionalità ha richiesto più di otto mesi per fare il salto nell’app Android. A metà del 2021 lo erano Utenti iPhone In Spagna e nel resto del mondo, quelli che sono apparsi per la prima volta sul bottone Elimina gli ultimi 15 minuti di tacchino freddo Cerca nel browser, ora tocca a chi usa un telefono Android.

Questo pulsante è per un rapido accesso a Pulisci la traccia di ciò che è stato cercato su Internet. Senza dover cancellare ogni pagina o effettuare ricerche una per una, questa funzionalità mira a migliorare la privacy di coloro che utilizzano Google per navigare in Internet.

“Stiamo attualmente lavorando per integrare questa funzione nell’app Google Android e speriamo di renderla disponibile a tutti coloro che la utilizzano”. Nelle prossime settimaneIl portavoce di Google, Ned Adrians, lo ha confermato il bordo. La distribuzione potrebbe richiedere del tempo per raggiungere tutti i cellulari con questo sistema operativo, ma è già in corso.

nuovo pulsante

Quando il gigante di Internet ha annunciato questo strumento alla conferenza degli sviluppatori dell’anno scorso (Google I/O), ha rilasciato il pulsante per iOS entro pochi mesi, promettendo di fare lo stesso per Android entro la fine dell’anno. Alla fine, questo lavoro ha richiesto più tempo del previsto.

QUICK_DELETE.max-1000×1000

Google omicron

Se accedi a un sito Web per errore o se non desideri salvare la cronologia recente perché il telefono di qualcun altro è stato utilizzato per cercare informazioni, eliminarlo ora è più semplice e veloce. Con un tratto di penna si cancella tutto ciò che è stato consultato nell’ultimo quarto d’ora Non è registrato nella memoria dell’applicazione.

Mishaal Rahman, ex caporedattore del giornale Sviluppatori XDA Sollevato l’avviso sull’arrivo del nuovo pulsante su Android per trovarlo sul telefono. Il cambiamento che Google ha confermato sarà presto una realtà per milioni di utenti Android in tutto il mondo.

Al Google I/O 2021, Google ha annunciato che lancerà un’opzione per eliminare gli ultimi 15 minuti della cronologia delle ricerche. Questo è stato lanciato su iOS nel luglio 2021, ma si dice che arriverà su Android in seguito. Bene, sembra che sia stato lanciato ora! Grazie @panduu221. per gentile! pic.twitter.com/gdtAa1pIFo – Mishaal Rahman 18 marzo 2022

La visualizzazione del pulsante potrebbe richiedere del tempo, ma puoi già verificare se sei uno dei primi a riceverlo. Basta aprire l’app Google, Clicca sull’immagine del profilo nell’angolo in alto a destra dello schermo e guarda sotto le opzioni “Elimina gli ultimi 15 minuti”.

Più privacy

Questa nuova funzionalità risponde all’intento di Google di offrire maggiore privacy ai propri utenti. Questo si sta già preparando da molto tempo Con modalità di navigazione in incognito Il che ti consente di impedirgli di salvare la cronologia di navigazione e altri dati, però Non impedisce a Google e ad altre società monitoraggio degli utenti.

Oltre a questa opzione prima della ricerca, il nuovo pulsante si aggiunge alle soluzioni che si concentrano su momenti successivi, quando la rete è già stata navigata. Quindi gli utenti possono attivare un file Cancellazione automatica della data dopo 3, 18 e 36 mesi. Google non ha però indicato se il nuovo pulsante finirà anche nella versione PC o rimarrà nei due sistemi operativi mobile che dominano il mercato.

Potrebbe piacerti anche…

Segui gli argomenti che ti interessano