Google ti costringerà a utilizzare il tuo telefono cellulare per accedere al tuo account

Mentre durante tutto l’anno Google Sviluppa strumenti per la privacy e la sicurezza Nelle app, ora è deciso Dal 9 novembre Hai sempre bisogno del tuo telefono cellulare per accedere al tuo account.

Cioè, forzerà Utilizzo della verifica in due passaggi Per tutti, quindi, quando accedi per la prima volta a un dispositivo sconosciuto, devi utilizzare il tuo telefono cellulare per verificare la tua identità.

Verifica la tua identità usando il tuo cellulare

sì A maggio, il gruppo Big G ha debuttato Ha annunciato che la verifica in due fasi sarebbe stata obbligatoria per tutti prima della fine dell’anno, anche se non sapevamo davvero la data esatta in cui sarebbe stato stabilito tale mandato.

Verifica in due passaggi

È ora che Google invia e-mail e notifiche nelle sue app sull’attivazione Verifica in due passaggi Che sarà il 9 novembre.

Il testo di questa email è: “Dopo aver inserito la password, dovrai completare il secondo passaggio sul tuo cellulare. Certo che lo smartphone fa male Quando vai ad accedere. La verifica in due passaggi verrà attivata automaticamente il 9 novembre. Se lo desideri, ora puoi attivare questa funzione.”

Ora puoi attivare la verifica in due passaggi in questo modo:

Andiamo al computer per noi da qui.

per noi da qui. Andiamo nel pannello di navigazione su Sicurezza.

nella parte dove Dice “Accedi a Google” , seleziona Verifica in due passaggi e inizia.

, seleziona Verifica in due passaggi e inizia. Ora devi solo seguire i passaggi che ti sono stati mostrati.

Abilita la verifica in due passaggi

Dopo averlo attivato e aver effettuato l’accesso con il tuo account Google, riceverai un codice Via SMS o un’e-mail da utilizzare per interrompere l’accesso al tuo account.

Big Jie spera la fine di quest’anno 150 milioni di utenti Google Mantienilo attivo e fatti seguire da 2 milioni di creatori di YouTube.

