Google utilizzerà l’intelligenza artificiale per rendere la ricerca più visiva, personalizzata e umana

Questo è un altro passo per riconquistare la sua forza contro ChatGPT. Dovrebbe essere presentato ufficialmente mercoledì alla nuova conferenza Google I/O.



con Microsoft sta guadagnando terreno Nel intelligenza artificiale E non vedo l’ora di candidarsi chiacchierata per le ricerche di bingE Google non vuole essere lasciato indietro. È diventato noto che il popolare servizio prevede di ampliare ulteriormente il suo motore di ricerca “Visibile, Personale e Umano”, Focus sui giovani di tutto il mondo.

La misura arriva in un momento in cui Le applicazioni di intelligenza artificiale stanno rapidamente crescendo in popolarità, per evidenziare la tecnologia che può cambiare il modo in cui lavorano le imprese e la società. Lo ha riferito sabato il Wall Street Journal citandolo documenti.

Lui Il gigante della tecnologia sta allontanando il suo servizio dai “10 collegamenti blu”.‘, la forma tradizionale di visualizzazione dei risultati di ricerca e piani per Incorporare più voci umane come parte del passaggio all’euro, secondo il rapporto. Fa parte della tua intenzione di pagare Sistema di intelligenza artificiale generativa “cool” Eppure il boom di ChatGPT che lo ha superato in gara.

google-freddo. jpg In ciò La conferenza annuale degli sviluppatori I/O, che si terrà il 10 maggioGoogle dovrebbe lanciare nuove funzionalità che consentano agli utenti di conversare all’interno del motore di ricerca. Farà parte di un progetto scoperto dai media ad aprile e Il suo nome in codice è “Magi”.