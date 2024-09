Google Widget è ora altamente personalizzabile… solo su iOS

Google ha aggiornato il suo widget iOS per adattarlo all’approccio più personalizzabile di Apple… Vi diciamo tutte le opzioni!

100% personalizzabile… Questo è il widget di Google sulla piattaforma iOS di Apple

Di tutte le app Google che puoi avere sul tuo dispositivo mobile, quella più interessante e meno preziosa è sicuramente quella che apprezzi. Applicazione di ricerca di Googleche non solo include il servizio principale del colosso della ricerca, ma nasconde anche quasi tutte le impostazioni del tuo account Google oltre a quelle che già possiedi. Classico e molto utile widget Che consente l’accesso diretto dal desktop alle funzioni più importanti.

Questa applicazione Ovviamente è anche su iOS di Apple.Sebbene Android sia costantemente aggiornato, potrebbe sembrare che l’azienda abbia sede a Mountain View Si prende più cura degli utenti iPhoneQuesto è quello che ci hanno confermato i nostri colleghi, 9to5Google Ora puoi divertirti La versione più recente e aggiornata di widget Da Google Che si adatta più che mai all’approccio dell’azienda Apple.

E sì Apple sta diventando più personalizzabile I tuoi dispositivi Con iOS 18 che apre più opzioni di configurazione del desktop e dell’interfaccia, Google accetta la sfida e Lo fa per lui widget Ricerca personalizzabile al 100%. Con opzioni quasi infinite, attualmente disponibili solo per iPhone e iPad.

Questa è la novità widget Da Google per iOS, è più personalizzabile che mai

Ancora, widget Google su iPhone ha mostrato solo le sue dimensioni Mediazione, Barra di ricerca a forma di pillola Che conteneva Abbreviazioni A lenteIL Ricerca vocale E il modo Navigazione in incognito.

Da adesso in poi, per cominciare, Questa riga inferiore di scorciatoie può essere personalizzata Inclusa fino a una quarta applicazione, opzione o funzione, tra cui ovviamente possiamo scegliere Raggiungi i Gemelli E l’intelligenza artificiale di Google.

Questo è tutto Tutte le opzioni Che possiamo configurare:

Pannello attività (visualizzerà la seconda scheda dell’app Google con le pagine aperte, la cronologia e le pagine salvate)

gemello

Navigazione in incognito

lente

Attività utilizzando Lens

Schermate utilizzando Lens

Cerca canzone

Traduzione di Google

Traduttore – macchina fotografica

Traduttore – Voce

Ricerca vocale

Galleria di screenshot con tutte le nuove opzioni dei widget Google su iOS

come hai visto, Molte azioni sono correlate a Google Lens e ricerca di immagini, mentre altri ci portano direttamente alla traduzione. I Gemelli sono importanti, sì, perché offrono questa possibilità Apri Assistant direttamente con l’intelligenza artificiale generativa multimodale Da Google, una delle aziende più forti nel mercato attuale.

naturalmente La modifica delle scorciatoie è molto sempliceTutto quello che devi fare è fare clic sull’immagine del profilo che appare nell’angolo in alto a destra dell’applicazione Google. Cerca dentro Impostazioni Lista Widget. Puoi anche scegliere argomento per lui widgetin diverse tinte unite o sfondi Lui vive Per l’arte astratta o terrestre.

Ciò che non può essere personalizzato è Il pezzo è di piccole dimensioniSe possibile, è stato aggiornato all’aggiunta minima Ricerca vocale E obiettivo di Google.

Queste nuove opzioni lo dice Google Arriveranno su Android più tardianche se nel nostro caso questo è vero In realtà avevamo più libertà Possiamo anche usarli ali Chi ha creato Widget Come KWGT per personalizzare completamente la nostra esperienza.

