GoPro Hero 10 Black, questa è la action cam in grado di registrare video 5.3K | Tecnica

Il segmento delle action cam ha trovato una nicchia di mercato da sfruttare che diventa ogni anno sempre più esigente. GoPro detiene ancora il trono ad ogni lancio e sembra che la situazione non cambierà quest’anno. La nuova GoPro Hero 10 Black è stata appena introdotta ed è arrivata con un salto di qualità di registrazione difficile da eguagliare.

La nuova GoPro Hero 10 Black continua a migliorare in termini di resistenza. Quelli per GoPro assicurano che siano più resistenti che mai, in quanto possono essere immersi fino a 10 metri. Inoltre, come nel modello precedente, non sarà richiesto un pacchetto speciale. Può essere posizionato in mare, in piscina o in qualsiasi cosa esca fuori dalla scatola.

A livello di registrazione, le capacità sono migliorate e GoPro Hero 10 Black è in grado di registrare video 5.3K a 60 fotogrammi al secondo.Per dirla in prospettiva, molti telefoni cellulari di fascia alta registrano solo in risoluzione 4K a 60 fotogrammi al secondo. Anche la registrazione 4K ha ricevuto miglioramenti e ora raggiunge i 120 fotogrammi al secondo.

Avere un frame rate elevato nel post-editing dei video risultanti consente di creare telecamere lente con una qualità molto migliore. Quando le risoluzioni raggiungono 2K e Full HD, i fotogrammi al secondo che GoPro Hero 10 Black può registrare al doppio e fino a 240 fps, questa velocità può essere utilizzata per l’editing o per dare un maggiore senso di fluidità..

Il sensore della GoPro Hero 10 Black è 23MP, anche se quando si registra in 5K il frame è 16,9MP e 5,3K è 15,8MP.. Avendo la possibilità di registrare a questa risoluzione, puoi scattare foto da video con una qualità più che decente. Anche la stabilità è stata migliorata e ora è HyperSmooth 4.0.

Questi sono di GoPro Garantiscono che questa installazione sarà in grado di percorrere un sentiero sassoso in bicicletta, anche con momenti in cui la vibrazione è intensa, oltre a risolvere l’inclinazione dei video fino a 45 gradi. Il design GoPro Hero 10 Black ha due schermi, uno anteriore e uno posteriore.

Lo schermo anteriore è di 1,4 pollici e consente di vedere rapidamente ciò che viene registrato, soprattutto in situazioni in cui una persona sta registrando se stessa. Lo schermo posteriore è da 2,27 pollici, in più è touch screen perché è lo schermo utilizzato per la gestione delle modalità di registrazione e risoluzione..

La connettività è stata migliorata e GoPro Hero 10 Black ora offre tre modi per trasferire i contenuti. Il modo classico è rimuovere almeno una scheda MicroSD Classe 10 o UHS-I, puoi anche collegare un cavo USB direttamente al dispositivo mobile per visualizzare tutti i contenuti registrati.

Naturalmente, può anche essere trasferito in modalità wireless utilizzando sia un fileApp GoPro chiamata Quik. Questi affiliati dell’azienda assicurano che ora è fino al 30% più veloce durante il trasferimento dei dati, inoltre, i contenuti possono anche essere caricati sul cloud GoPro.. Ottenere questo servizio significa pagare un canone mensile di 5,49€ al mese.

GoPro Hero 10 Black è ora disponibile su Sito ufficiale GoPro. Il prezzo di partenza per la nuova action cam è stimato in 429,98 euro per questo segmento e offre un abbonamento di un anno al cloud GoPro.. Se vogliamo la fotocamera ma senza questo servizio dovremo pagare 529,99 euro.