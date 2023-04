GP Azerbaigian di F1: programma e dove vedere la classifica dal vivo | Formula 1 | gli sport

Il Gran Premio dell’Azerbaigian è il quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1 e si svolge tra venerdì 28 e domenica 30 aprile sul Baku Street Circuit. La Red Bull difende il dominio mostrato nelle prime tre gare, cogliendo tre vittorie su tre possibili: due per Max Verstappen, leader della Coppa del Mondo, e una per Sergio Perez, secondo assoluto. Fernando Alonso colleziona tre terzi posti con l’Aston Martin e cerca un altro salto di qualità a Baku per sognare la tanto attesa vittoria numero 33. Anche la Ferrari sta a guardare, con Carlos Sainz e la Mercedes che conquistano un celebre secondo posto al Gran Premio d’Australia grazie ad Hamilton. In questo test, sabato verrà implementato il nuovo formato della gara sprint, che sarà diverso rispetto allo scorso anno, poiché la griglia di domenica sarà decisa dalla classifica di venerdì e la gara sarà una gara di record indipendente con una propria classifica.

Dove guardare il Gran Premio d’Australia?

Le prove libere, le qualifiche, lo sprint e la gara del GP d’Australia 2023 si terranno tutte sul circuito di Baku e potranno essere seguite online Dazenchi detiene i diritti di concorrenza.

Orari del Gran Premio F1 dell’Azerbaijan

Venerdì 28 aprile

Prove Libere 1: 11:30

Valutazione (rettificherà la rete per domenica): 15:00

sabato 29 aprile

sprint Calci di rigore: 10:30

Sprint: 15:30

domenica 30 aprile:

